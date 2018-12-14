بنك بيروت يضم النجم الصربي BOBA

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في خطوة مميزة لتدعيم فريقه هذا الموسم، ضم نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان وثالث آسيا لكرة الصالات نجم المنتخب الصربي سلوبودان رايسيفيش بعقد لمدة عامين. اللاعب المعروف بإسم BOBA سبق له وأن لعب في الدوري المحلي في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ حيث أحرز اللقب مع نادي الميادين في مواجهة قوية مع ناديه الحالي بنك بيروت، قبل أن يعود إلى الدوري الصربي ويسجل أرقام مميزة مع ناديه EKONOMAC ومنتخب بلاده.

وخلال توقيعه العقد، أشار صاحب ٣٣ عام أنه متحمس جداً للعب في صفوف بنك بيروت الطموح لإحراز الألقاب والذهاب بعيداً في بطولة آسيا للأندية ٢٠١٩، كما أن الفريق يضم عناصر مميزة محلية قادرة على الفوز على أي فريق آخر، بالإضافة إلى زميله في المنتخب الصربي دراجان توميتش الذي يتطلع وإياه إلى تشكيل قوة ضاربة مع اللاعبين اللبنانيين. ومن المتوقع أن يخوض BOBA مباراته الأولى أمام فريق الذوق منتصف الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، تنتظر بنك بيروت مباراة مثيرة أمام العمل بكفيا عند الخامسة مساء الغد السبت ضمن الجولة التاسعة من بطولة لبنان لكرة الصالات على ملعب نادي الصداقة، حيث سيسعى بطل لبنان للمحافظة على سجله الخالي من الخسارة وسيكون للمدرب حسن حمود فرصة كبيرة لإدخال أكبر عدد من اللاعبين وتجربة ادائهم قبل المباراة القوية أمام الذوق في المرحلة المقبلة.