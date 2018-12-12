بالصور - انجاز رياضي جديد.. اللبنانية غريس عبيد ترفع اسم لبنان في النيبال

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خاص tayyar.org -

سجّل لبنان انجازاً رياضياً جديداً يُضاف إلى سلسلة الانجازات التي طبعت الذاكرة الرياضية اللبنانية، وهذه المرّة من بوّابة لعبة الريشة الطائرة "Badminton"، حيث حازت الحكم اللبناني غريس عبيد المركز الرابع في الدورة التحكيمية التي جرت في العاصمة النيبالية كاتماندو بين 1 و3 كانون الاول، ممّا سيخوّلها تمثيل لبنان والتحكيم في البطولات المستقبلية التي ستستضيفها دول من جنوب آسيا وغربها، إضافة إلى تأهّلها للمشاركة في دورة تحكيمية خلال الصيف المقبل، قد تسمح لها بالحصول على لقب حكم آسيوي معتمد.

وشاركت عبيد في تحكيم مباريات مهمة من بطولة نيبال الدولية، التي شارك فيها أكثر من مئة لاعب محترف من أكثر من 20 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ عبيد، ابنة بلدة عين الدلبة الكسروانية، هي أول حكم لبناني يصل إلى هذه المرحلة في لعبة الريشة الطائرة، وهي العنصر النسائي الوحيد الذي يمثّل هذه اللعبة في جنوب آسيا وغربها.

وخصّت عبيد "tayyar.org" بحديث، أشارت فيه إلى أن "هذا الإنجاز يُسجّل للبنان، خصوصاً وأنّ هذه الرياضة تُعتبر مهمّة وأساسية في الدول الآسيوية، وتحظى باهتمام إعلامي كبير"، آملة في "أن تحظى هذه اللعبة في لبنان بالدعم اللازم، بخاصة وأنها بدأت تأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام لدى الشباب اللبناني وتستقطبهم، وقد بدأت بالانتشار على نطاق أوسع".

وعبّرت عن اعتقادها بأنّ "لبنان قادر على منافسة أهم الدول في هذه اللعبة، نظراً إلى الامكانات الإدارية والتنظيمية التي يملكها، وهي ما تميّز بلد الأرز عن غيره من الدول".