وقررت إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تغريم ديمبلي (21 عاما) بمبلغ 200 ألف يورو، وفق ما نقل موقع "آس" عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" المهتمة بأخبار برشلونة، الأربعاء.

وجاء القرار بعد أن حضر اللاعب الفرنسي مران االفريق مع المدرب إرنستو فالفيردي متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد، الأحد، ليكمل المران وحده.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة رفضت إعلان هذه الغرامة الكبيرة بشكل رسمي، معتبرة الأمر "شأنا داخليا"، سيتم حله فيما بينهم، خشية إثارة الشائعات وكتابة الصحف عن عدم تأقلم اللاعب وعدم شعوره بالراحة.

وهذه ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يُظهر فيها عثمان ديمبلي، عدم انضباطه مع البلوغرانا، إذ قام بهذا التصرف في مران الفريق قبل مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وعاقبه المدرب حينها باستبعاده من تشكيلته لمواجهة نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني.