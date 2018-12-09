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جائزة الكرة الذهبية مصداقيتها على المحك

9
DECEMBER
2018
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تعرضت جائزة الكرة الذهبية لهجوم جديد، يهدد “مصداقيتها”، بعد اكتشاف أن أحد المصوتين على الجائزة، ليس له وجود من الأساس. وتعتمد مجلة “فرانس فوتبول” على أصوات صحفيين من كل دول العالم، يرشح كل منهم أفضل 5 لاعبين بالعالم، لتذهب النسبة الأكبر من الأصوات للكرواتي لوكا مودريتش، الذي حقق الكرة الذهبية لعام 2018.

وانتشرت أنباء مؤخرا أن الصحفي الذي وكلته المجلة للتصويت عن دولة جزر القمر العربية، ليس له وجود، حسب ما نشرت صحيفة “ماركا”.

ونشرت وكالات أنباء عالمية، عن مصادر محلية، أن الصحفي عبده بوينا ليس له وجود، وأن وكالة الأنباء المذكورة تحت اسمه، وهي موقع “البلد”، تم إغلاقها في 2012.

وفي لائحتها التي كشفت عن أسماء جميع الصحفيين الذين صوتوا، وضعت مجلة “فرانس فوتبول” عبده بوينا تحت اسم جزر القمر، ونشرت اللاعبين الذين “رشحهم” الصحفي المفترض.

وجاء في تصويته الفرنسي كيليان مبابي أولا، والكرواتي لوكا مودريتش ثانيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثا، والبلجيكي أيدن هازارد رابعا، والمصري محمد صلاح خامسا.

ووفقا “لماركا”، قال الصحفي تويمينو عبده، الذي يعمل في جزر القمر: “ظننت أنني أهذي عندما رأيت اسم موقع البلد.. الموقع أغلق قبل 6 أعوام، ولم يعمل هناك صحفي باسم عبده بوينا أبدا”.

وأضاف: “كنت قد تفهمت لو أن المجلة أخطأت باسم وكالة الأنباء فقط، ولكن الصحفي الذي صوت ليس له وجود”.

الجزيرة
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