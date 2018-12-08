اتحاد السلّة يحدد من يحق لهم حضور مباراة الحكمة وأطلس

A + A -

حدد الاتحاد اللبناني لكرة السلة، الأشخاص الذين يحق لهم الدخول الى ملعب نادي غزير لمباراة ناديي الحكمة واطلس الفرزل، ضمن اطار بطولة "الفا" للرجال في كرة السلة التي ستقام عند الساعة الخامسة من عصر غد الأحد، وهم: الجهاز الفني والطبي للناديين، لاعبو الناديين، اللجنة الادارية للناديين، ممثلو وسائل الاعلام، والصليب الأحمر اللبناني.



وأعلن الاتحاد انه "يمنع منعا باتا دخول الأشخاص الذين يحملون بطاقات ضيف او VIP والصادرة عن اتحاد اللعبة. على ان تتخذ القوى الأمنية ولجنة الملاعب التابعة للاتحاد، كل الاجراءات لتطبيق هذا القرار".



وتم اتخاذ هذا القرار بناء على طلب من نادي الحكمة نظرا للظروف التي يمربها وللخلافات داخل رابطة الجمهور.