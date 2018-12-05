مورينيو ينتظر رئيس ريال مدريد لإنقاذه من محنته

A + A -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ينتظر تلقي عرضًا من فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، للعودة لتدريب الميرينغي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مورينيو يعتقد أن بيريز سيقدم له عرضًا ينقذه من "جحيم" مانشستر يونايتد، حيث يعاني البرتغالي خلال الفترة الأخيرة في ملعب أولد ترافورد بسبب استمرار تراجع نتائج الفريق وتذبذب أداء نجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من تعاقد ريال مدريد مع سانتياجو سولاري لعامين ونصف، لكن إكمال المدرب الأرجنتيني لعقده أمر غير مؤكد، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية عودة مورينيو للميرينغي.

ويثق مورينيو في تحرك ريال مدريد للحصول على خدماته مرة أخرى، وإنقاذه من كابوس تدريب مانشستر يونايتد، على الرغم من أن النادي الإسباني وقع عقدًا مع سولاري.

وأشارت الصحيفة أن مورينيو كان على استعداد للوفاء بعقده حتى النهاية، أي ما تبقى من هذا الموسم، بالإضافة إلى العام المقبل، لكن سوق الانتقالات الكارثي للفريق في الصيف الماضي كان سببًا في تفكير المدرب في الرحيل.

وسبق لمورينيو أن تولى تدريب ريال مدريد في الفترة بين مايو من عام 2010 وحتى يونيو 2013، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2011/2012.

ودخل مورينيو هذا الموسم في أزمات مع أغلب نجوم الفريق، أبرزها مع الفرنسي بول بوجبا، آخرها عقب مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، حيث وصف المدرب لاعبه بالـ"فيروس"، وهو ما زاد التكهنات حول رغبة اللاعب في الرحيل.

ويمر مانشستر يونايتد بموسم سئ تحت قيادة مورينيو في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد خسارته في 4 مباريات من أصل 14 خاضها.