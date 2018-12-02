جان تود : صور مايكل تزيّن مكتبي ومنزلي

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بدا رئيس الإتحاد الدولي للسيارات جان تود متأثر جدًا حين تكلم عن صديقه وبطل العالم 7 مرات مايكل شوماخر خلال حفل تكريمي اقامته المجلة الالمانية Auto Bild. شوماخر يتعافى من إصابة تعرض لها في عام 2013 خلال تزلجه في فرنسا ومنذ ذلك الوقت الصحافة ليس لديها أي معلومات عن وضعه الصحي. من جهته قال تود (الذي كان مدير فريق فيراري في فترة شوماخر في الفورمولا 1) : "في مكتبي وبيتي إن صور مايكل تملأ المكان. إن الوقت الذي امضيته مع مايكل كان الأفضل في حياتي. نحن نحب بعضنا كوننا كتبنا تاريخ مميز مع بعض وكوننا نتعاضد مع بعض في الأوقات الصعبة".

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