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10 يورو تنقل ملكية باليرمو الإيطالي إلى لندن

1
DECEMBER
2018
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أعلن مالك نادي باليرمو الإيطالي، ماوريتسيو زامباريني، السبت، بيعه إلى "شركة مقرها لندن"، مقابل مبلغ رمزي قدره 10 يورو فقط (11,3 دولار أميركي).

وكان زامباريني (77 عاما) قد اشترى النادي، ومقره في صقلية، عام 2002 مقابل 15 مليون يورو.

وقال إنه باع النادي "بسعر رمزي" من دون كشف هوية المالك الجديد، مضيفا "سيعقد اجتماع الاسبوع المقبل مع ممثلين عن المالك الجديد، ويضم أيضا ممثلين عن الفريق ومدينة باليرمو".

ويتصدر باليرمو ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 26 نقطة، بعد تعادله سلبا صفر-صفر مع بينيفينتو مساء الجمعة في المرحلة الثالثة عشرة.

ونقلت "فرانس برس" عن زامباريني قوله إنه يشعر "بحزن عميق" لمغادرته باليرمو، معللا الخطوة بـ "التفكير بمستقبل النادي" نظرا لأن المالك الجديد سيقوم بتسوية ديون النادي التي يصل مجموعها إلى 25.8 ملايين دولار.

وكتب زامباريني في رسالة مفتوحة "كان الهدف لبعض الوقت هو العثور على شخص يمكنه مواصلة عملي بمزيد من الغطاء المالي، مع أهداف مهمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استثمارات لم أستطع القيام بها".

وأضاف "سيشرع المالكون الجدد في لندن (...) بالتحرك الضروري لبناء الملعب وميدان التدريب. أنا حزين لأنني صورت في وسائل الإعلام كشخص لم أكن عليه، حيث أن حياتي كلها تظهر أنني شخص نزيه جدا وعادل وناشط اجتماعيا وكريم".

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