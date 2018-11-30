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هل يعود ايلي مشنتف الى نادي الحكمة ؟

30
NOVEMBER
2018
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بإتصال مع الكابتن ايلي مشنتف: "مارك ورميو جربو يتواصلو معي قطعتها معهن واكيد مش مظبوط اتعامل مع اشخاص صرلي سنين بنتقدها".

"صرلي سنتين مش حاكي مع روميو ومستحيل اشتغل مع اشخاص خربو النادي وكان بودي كون بساسين مع الجمهور بس بعدني بأفريقيا لأسباب عائلية وانشالله بهاليومين بكون بلبنان".

"روميو انتهى والجمعية العمومية مش معو وفي احتمال ارجع على النادي مع اشخاص بتهتم لمصلحة الحكمة وانا مبسوط انو يحشوشي والشباب عرفو ان قرار انتخاب الجنة الادارية بال 2016 كان قرار خاطئ وبتمنى تمشي الأمور على السكة الصحيحة".

"انا وغسان على علاقة جيدة وبحترمو على هالموقف".

"اذا نزلت بإنتخابات ما رح كون عم نافس حدا وكلنا منحب الحكمة".

"كان هدفي اجمع الاطارف السياسية كرمال نبعد عن مشاكل وصرلي من ال 2013 بحكي وانا لما استلمت حكيت وفعلت وعملت فريق الحلم بعكس الوعود الكاذبة لسمعها الجمهور آخر كم سنة".

وأنهى: "بحب وجه تحية كتير كبيرة لألكن بشوفكن قريبا".

*خبر آخر: اجرينا اتصال مع الصحافي ايلي نصار أكد بأن مشنتف بحال رجع على النادي اكيد مش مع هيك اشخاص وهيدي اخبار كاذبة". *

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