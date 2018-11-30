هل يؤثر توقيف كارلوس غصن على بقاء رينو في الفورمولا واحد؟

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لا يعتقد المصنّع الفرنسي رينو أن توقيف رئيس مجلس إدارته التاريخي كارلوس غصن سيكون له إنعكاسات سلبية على برنامجه في الجوائز الكبرى للفورمولا واحد... بخلاف غياب النتائج في أفق عام 2021 الذي سيكون له المردود السلبي الأكبر!

منذ أسبوعين ينام "عراب" عودة رينو إلى الفورمولا1 في السجن في اليابان. لقد إتهم اللبناني الأصل البرازيلي الجنسية كارلوس غصن بالتهرب الضريبي في إمبراطورية الشمس، وهو الذي يعتبر حجر الرحى للثلاثي العملاق رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشي، وكان أول الغيث إقالته من منصبه كرئيس لنيسان خلال إجتماع عقده مجلس الإدارة لهذه العلامة التجارية. وإتبعت ميتسوبيشي الخطوات ذاتها بعد أيام معدودة، لكن "قائد صناعة" السيارات الذي يبلغ 64 عاماً حافظ على منصبه كرئيس وكمدير عام لشركة رينو الفرنسية.

وعلى الرغم من ذلك لم تتأخر رينو في الإنتقال إلى الخطة "ب" وتسريع عملية خلافة غصن عبر ترقية الفرنسي تييري بولوريه، الرجل الثاني في المجموعة، إلى مصاف المدير العام المنتدب ووكيل الشركة مع قدرة على التمثيل في المجلس التحالفي للشركات الثلاث. كما يشكّل إبن الـ 55 عاماً مع الإداري المسموع الرأي فيليب لاغاييت معادلة ذات حدين مهمتها تأمين حكم مؤقت.

ولكن ماذا عن علاقة بولوريه برياضة السيارات وتحديداً بالفورمولا واحد؟ لا شك أن أمام بولوريه تحديات وإهتمامات وأولويات أكثر من نتائج السائق الألماني نيكو هالكينبيرغ والأسترالي دانيال ريكياردو في الفورمولا واحد، ولكن بكل تأكيد سيجذب الأمر إهتمامه في المستقبل القريب نظراً لتأثير "الفئة الملكة" على العلامة التجارية الفرنسية. فبرنامج الفورمولا1 هو من الميزانيات التسويقية الأكثر أهمية في الشركة مع مغلف مالي سنوي يتجاوز عشرات ملايين يورو.

وتمتد جذور رينو في الفورمولا1 إلى أكثر من 40 عاماً، وبعد عودتها وضع المصنع الفرنسي برنامجاً على الشكل التالي: 3 سنوات لإعادة بناء الفريق و3 سنوات أخرى للتنافس مع الأفضل والفوز. وحتّى الآن لا نسمع أي همسات حول إمكانية الرحيل بل الجميع يطالب رينو بمتابعة مشروعها والإنتقال إلى المرحلة الثّانية من برنامجها... ورغم ذلك لا يتوجب على محبي رينو السباحة في بحر من التفاؤل لأن على الجميع التعامل بجدية تامة مع قضية غصن، مع العلم أن الأسباب التي دفعت الشركة الفرنسية للعودة إلى ساحات الفورمولا واحد نهاية عام 2015 ما زالت قائمة، وهي: التغطية الإعلانية والإعلامية، الإعتراف بالعلامة التجارية، التكنولوجيا....

وبخلاف ديتر زيتشه عند مرسيدس أو الراحل سيرجيو ماركيوني مع فيراري، فإن بولوريه يخلف رجلاً لا يملك الشغف برياضة السيارات، فبالنسبة لكارلوس غصن تعتبر الفورمولا واحد مجرد "غرض" للترويج لرينو، وتحديداً في الأسواق الناشئة إن كان في الصين أو الهند أو روسيا أو أميركا الشمالية أو حتّى أفريقيا، مع الطلب من فريق العمل مع نهاية كل عام مسودة عن العائدات من ناحية الترويج وفوائد هذا الإستثمار. فهذا الصناعي البرازيلي ـ اللبناني ـ الفرنسي لم يختبىء خلف الكواليس أثناء إعادة شراء فريق لوتس، مؤكداً تعلقه الكبير في الفورمولا واحد، في وقت يعتبر البعض أن غصن هو من يقف خلف السماح بتسريع المشروع الذي ساهم في عودة رينو بشكل كامل إلى الفورمولا واحد.

ولا يجب علينا أن ننسى أن رينو وضعت على الطاولة مبلغ 50 مليون يورو إستثمرته في المصنع في إينستون، وهو مبلغ تم صرفه بعد العديد من التحاليل التي اشارت إلى أهمية الإنفاق للعودة إلى أعلى المستويات.. الآن باتت رينو تملك كل شيء من ناحية المعدات والتصنيع، ولكنها ما زالت تحتاج لبعض الوقت لإستثمارها بشكل كامل مع ورقة عمل تم تنفيذ بندوها حتّى آخر كلمة.

وعلى الرغم من أن "رينو" تتمتع بصحة مالية جيدة مع أرباح وصلت إلى 1.2 مليون يورو في إينستون عام 2017، و7.5 ملايين يورو في "فيري" وفقاً للأرقام الّتي نشرتها مجلة "فوربس"، إلّا أن ميزانية فريق رينو للفورمولا1 تترواح بين 300 و350 مليون يورو، وهي نسبة أقل بـ 50 بالمئة من ميزانية الفرق الكبيرة على غرار مرسيدس وفيراري.

قبل 3 أعوام أعلن غصن عن أهدافه الواضحة: الصعود إلى منصة التتويج عام 2018، وتحقيق الفوز في عام 2019 وحصد الألقاب عام 2020. ولكن مذاك تبدل المسار مع طموح الإستفادة من التعديلات القانونية المنتظرة في عام 2021 من أجل لعب الأدوار الأولى على خشبة مسرح الفورمولا واحد.

ولكن مع عدم إقتراح أي تمديد للمصروف المالي، هل ستبقى رينو في البطولة في حال الفشل الرياضي؟ من الباكر جداً القول أن رينو ستغادر الفورمولا1 في حال عدم الفوز، ولكن الجميع بإنتظار التطورات القادمة مع توزيع أفضل للعائدات وتقليص أكثر للنفقات، وهي مجرد مسألة وقت، علماً أن "رينو" تتأخر بعام واحد عن الخطة الّتي وضعتها، ولكن ما يهم أن تكون في موقع يسمح لها بإنتزاع الإنتصارات بسعر معقول.

في النهاية يبقى تأثير مسألة غصن هو العامل الحاسم من أجل تأمين إستدامة مشروع رينو في الفورمولا واحد ويبقى الحكم على الحلبات، خصوصاً أن الجمعية التنفيذية في رينو تنتظر من الفريق أن يرد بكلمة حاضر على تطلعاتها، فلا أهمية لكلمة "مجرد المشاركة" في "الفئة الملكة"، بل ما يهم هو الفوز.