التيار الوطني الحر في بيروت الأولى: الاصرار على استعادة نادي الحكمة لأمجاده وموقعه الطبيعي

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*بيان صادر عن التيار الوطني الحر في بيروت الأولى*

*نظرا للأزمة التي تعصف بنادي الحكمة في بيروت* والاشكالات والتأويلات والتصريحات والاتهامات المتبادلة في ما بين المعنيين بالاشكال ، يهم هيئة قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر التأكيد على:

1- دعمها المطلق للنادي.

2-انها لن توفر جهداً أو خطوةً في سبيل دعم النادي الأخضر إيماناً منها أن الرياضة يجب الا تعرقلها أيّة مواقف سياسيّة من أي طرف كانت.

3- الاصرار على استعادة نادي الحكمة لأمجاده وموقعه الطبيعي وان هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر ستقوم بدعم أي خطة إنقاذية تسعى لتحقيق هذا الهدف، *مشيرين الى أن أيّة عرقلة من أي شخص أو جهة كانت وسواء كانت داخلية ام خارجية تقع مسؤوليتها حصرا على صاحبها دون سواه* ، ولا تلزم أيا من الأطراف السياسية التي ينتمي اليها هؤلاء ان وجدوا، لأنها قد تكون تصرفات شخصيّة لا تمت لمرجعياتها السياسيّة بصلة.

4-التذكير بالقيمة المضافة لنادي الحكمة للرياضة بشكل عام، ولكرة السلة بشكل خاص، لما للنادي الأخضر من علاقة رحم عضويّة بتاريخ منطقة بيروت الأولى لا سيّما منطقة الاشرفية.

5-بالرغم من اختلاف انتماءات الشعب اللبناني السياسية والطائفية وحتى الرياضية منها ، سيبقى نادي الحكمة علامة فارقة في تاريخ السلة اللبنانية، ووجوده في قلب المنافسة يعطي نكهة خاصة لجمهور كرة السلة من مختلف الفرق المشاركة في البطولات.

6-وأخيراً ومن باب دعمنا للرياضة وحرصنا على تعزيز هذه الثقافة ,تعيد هيئة قضاء بيروت الأولى وتكرر مطالب نواب بيروت في التيار الوطني الحر بإنشاء المدينة الرياضية في منطقة المدور والتي ستكون *ملعباً مشتركا لكل الاندية في بيروت* بما فيها نادي الحكمة، بالاضافة الى ملاعب الأندية الخاصة بها.

*التيار الوطني الحر*

منسق هيئة بيروت الأولى

المحامي عماد جعارة