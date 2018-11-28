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نجم ريال مدريد.. تخلى عن فريقه وخان زوجته وغدر بصديقه!

28
NOVEMBER
2018
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ارتكب الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد حاليا، العديد من الأخطاء، على الصعيدين المهني والشخصي، كادت أن تحرمه من المشاركة في مونديال البرازيل 2014.

فقد تورط تيبو كورتوا، عندما كان حارسا لفريق أتلتيكو مدريد، في قضية جنسية مع كارولين لينين صديقة زميله في المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين.

وكشف دي بروين عن هذه الفضيحة في كتاب حول سيرته الذاتية وقال: "سافرت صديقتي كارولين مع أصدقائها إلى مدريد. وهناك بدأت علاقة غرامية مع تيبو. هو قال لصديقتي. لا يجوز فعل ذلك. لا زلت أعاني جراء ذلك".

ووقف مدرب منتخب الشياطين الحمر، مارك فيلموتس، إلى جانب دي بروين في هذه المسألة، خلال التحضيرات لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014، في البرازيل، لذا أصبح مصير كورتوا بيد زميله دي بروين، بشأن المشاركة في البطولة أو الحرمان منها.

وأوضح كيفن دي بروين: "سألني المدرب ما إذا كان ممكنا بقاء تيبو في الفريق. لا أعتقد أنه يحق لي أن أقرر من الذي يجب أن يلعب مع المنتخب الوطني. على الرغم من أن الشخص قد أخطأ. ولكنه حارس مرمى جيد ويجب أن يبقى".

وتعرف كيفن، مباشرة بعد تلك الفضيحة، على زوجته المستقبلية، ميشيل لاكروا، وأنجبا طفلين، ويتمتع البلجيكي بلعب كرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي.

بينما وقع كورتوا في غرام مارتا دومينغيز، التي أنجبت له الطفلة أدريان، في العام 2015، وبدا أنه قد وجد السعادة وينتظر الطفل الثاني، ولكن حارس المرمى أفسد، مرة أخرى، كل شيء "مارتا حامل بطفلنا الثاني. لكنها انتقلت إلى مدريد للعيش هنا، وأنا بقيت في لندن. هذا قرار متبادل. نظرا لانشغالي الكبير، لم أتمكن من الاعتناء بها كما يجب".

وخان حارس تشيلسي زوجته مارتا دومينغيز بإقامة علاقات عاطفية مع أخريات، من بينهن عارضة الأزياء إيميلي فاكوتا، التي كشفت عن العلاقة بعد معرفتها بالارتباط العائلي للبلجيكي.  

وانفصلت مارتا دومينغيز على إثر ذلك عن تيبو كورتوا، في العام 2017، وذلك  بعد أن أنجبت طفلا، اسمه نيكولاس، ولكن الزوجان لا يزالان على اتصال، ويقوم الحارس بانتظام بتحميل الصور مع الأطفال على حسابه "إنستغرام"، ولكنه بقي وحيدا في حياته الشخصية.

وعلى الصعيد المهني، ترك تيبو كورتوا، فريقه تشيلسي، في مارس 2017، بالرغم من أنه أكد استمتاعه بالحياة في لندن، ويحلم بجمع الألقاب مع البلوز، ونفى الشائعات حول الانتقال إلى ريال مدريد، بقوله: "كل شيء يناسبني. أنا لا أرى نفسي في مدريد"، ولكن بعد عام واحد فقط، ترك البلجيكي الفريق اللندني، وانتقل إلى أسوار "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: "eurosport.ru" 

 

 

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