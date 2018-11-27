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الفيفا قد يوقع عقوبات على إيران "بسبب النساء"

27
NOVEMBER
2018
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تسعى لجنة خبراء عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يمنح الكيان المنظم للعبة بالعالم مهلة لإيران لإنهاء الحظر المفروض على حضور النساء للمباريات.
 
وقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للفيفا، إن الاتحاد الدولي يجب أن يمنح الاتحاد الإيراني "بوضوح" جدولا زمنيا للالتزام، ويجب أن يحذر من "عقوبات متوقعة حال عدم القيام بهذا". بحسب أسوتشيدبرس.
 
وتحظر لوائح الفيفا التمييز بين الجنسين، على الرغم من أن قادته عادة ما يتجنبون انتقاد الحكومة الإيرانية. 
 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري سمح لبضع مئات من النساء المختارات بحضور نهائي دوري أبطال آسيا في طهران. 
 
وأعلن الفيفا تمديد عمل لجنة الخبراء حتى العام 2020. 
 
وأشارت اللجنة إلى "تقدم متواصل يحرزه الفيفا في نطاق واسع من القضايا"، ويخطط للتركيز في تقريره المقبل على كأس العالم 2022 في قطر.
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