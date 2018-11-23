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بنك بيروت يواجه الجيش في قمة المرحلة السابعة للفوتسال

23
NOVEMBER
2018
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تشهد بطولة لبنان لكرة الصالات المباراة الأقوى هذا الموسم على صدارة الترتيب، حين يتواجه بنك بيروت بطل لبنان وصاحب المركز الأول ونادي الجيش اللبناني الثاني بفارق الأهداف فقط عن حامل اللقب، في قمة الجولة السابعة من الدوري اللبناني لكرة الصالات، غداً السبت عند السابعة مساءً على ملعب قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة - طريق المطار. وتمكن الفريقان حتى الآن من تقديم مستوى جيد جداً، إذ تمكن بنك بيروت من إعتلاء صدارة البطولة بعد أن حقق الفوز في مبارياته الستة حتى الآن على كل من AUST و اللويزه والحرية صيدا و نادي 1875 والشويفات وحومين فيما تمكن فريق الجيش من مطاردة بنك بيروت بنجاح والتساوي معه في النقاط بعد أن فاز على كل من طرابلس والعمل بكفيا وذوق مصبح واللويزه و AUST و الكورة في الجولات الست الأولى من البطولة.

 

ويتوقع أن تكون المباراة ندية ومثيرة حتى النهاية في حال إستطاع فريق الجيش تقديم المستوى الكبير الذي يقدمه حالياً بقيادة اللاعب المخضرم محمد قبيسي الذي يعرف بنك بيروت جيداً، حيث خاض معه البطولة الآسيوية مؤخراً وكان حاضراً أساسياً في الإنجاز الآسيوي الذي حققه بطل لبنان.

 

من جهته يرى مدير الفريق جيلبير دياب أن هذه المباراة هي مباراة القمة وتقريباً ستحسم بطل مرحلة الذهاب، ونحن ننتظر هذا اللقاء بسبب المستوى العالي الذي يقدمه الفريقان خصوصاً لاعبي بنك بيروت الذين يعشقون التحدي. لدينا العديد من الإصابات لكن الجهاز الطبي يقوم بعمله لتمكين اللاعبين من المشاركة في مباراة الغد كل لاعب حسب جهوزيته في حال الشفاء من الإصابة، بالإضافة إلى أن اللاعب ستيف كوكزيان غاب عن التمارين خلال هذا الأسبوع بسبب التحاقه بتمارين منتخب تحت ٢٠ سنة.

 

ويختم دياب أن التمارين كانت بروحية عالية جداً، كما أن الجهاز الفني واللاعبين متحمسون جداً للقاء بمواجهة الجيش، على أمل تحقيق الفوز والإنفراد في الصدارة.

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