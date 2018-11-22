محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

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حصد النجم المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، جائزة لاعب الشهر في ناديه ليفربول للمرة الثامنة، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وأوضح نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن محمد صلاح جاء في المركز الأول، وخلفه السويسري شيردان شاكيري، ثم الهولندي جورجينو فينالدوم في المركز الثالث، بحسب تصويت الجماهير.وقال محمد صلاح: "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، اللاعبون قدموا مستوى مميزا، لذلك علينا الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف: "قلت مرات سابقة إن اللعب في إنفيلد يجلب لي شعورا جيدا، سعيد بسجلي أمام الجماهير".

وختم: "هدفي الوصول للهدف رقم 100 مع ليفربول؟ دعونا نرى ما سيحدث لكن أمامنا العديد من الأهداف المهمة أولا، مثل الفوز بالمباريات، والألقاب".يذكر أن النجم المصري قد حصد الجائزة 7 مرات في الموسم السابق، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الإنجليزي، فيما توج الهولندي فيرجيل فان ديك بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، ثم حصل الإنجليزي دانييل ستوريدج على لقب لاعب الشهر في سبتمبر الماضي.