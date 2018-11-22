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مفاجأة مدوية.. مودريتش على خطى رونالدو

22
NOVEMBER
2018
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لم يبت نادي ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بشأن التجديد لنجم وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018. حسب ما أفاد وسائل إعلام إسبانية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الخميس، أن إدارة النادي الملكي وضعت خطة لتعزيز صفوف الريال في الفترة المقبلة بلاعبين شاب، بما يتماشى مع رؤية رئيس النادي فلورنتينو بيريز بتجديد أعمار لاعبي الفريق، الأمر الذي لا يصب في مصلحة مودريش الذي يخطو نحو عامه الـ34.

يذكر أن النادي الملكي كان قد جدد عقد الدولي الكرواتي بعقد ينتهي في يونيو 2020ـ

وعلى الرغم من الدعم الذي يتلقاه أفضل لاعب في العالم من جماهير ريال مدريد التي تتغنى دوما باسمه، إلا أن رئيس النادي الملكي، يرفض تمديد عقد لاعب توتنهام السابق، وفقا للمطالب المادية الكبيرة التي يطلبها وكلائه.

وشبهت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حالة النجم الكرواتي حاليا بكريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق، الذي كان يصنف كأفضل لاعب في العالم، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

كان "الدون" يطالب بتعديل راتبه مقارنة بلاعبين أخرين مثل نيمار وميسي، لكن رئيس النادي الملكي رفض، وهو ما عجل برحيل رونالدو إلى "السيدة العجوز".

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