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وافق مارتن فورد البطل البريطاني في بناء الأجسام والذي يوصف بأكثر الأشخاص "رعبا في العالم" أو "الوحش"، على نزال مع العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم "هالك".

ويشتهر فورد الذي يصل وزنه إلى 143 كغ بعضلاته المفتولة والوشوم العديدة على جسده.

وبعدما وقع "الوحش البريطاني" الذي يصل طوله إلى مترين عقدا مع منظمة MMA البولندية للفنون القتالية، وافق على نزال "هالك" الإيراني.

ولا يتعدى طول المقاتل الإيراني سجاد غريبي 1.85 مترا، لكنه معروف أيضا بقوامه الضخم وعضلاته القوية التي يستعرضها على الدوام في الصور التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.