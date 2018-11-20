وعلِم الحكم الروماني، أوفيديو هاتيغن، بخبر وفاة والدته قبل انطلاق مباراة ألمانيا وهولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقرر المضي بتحكيم اللقاء الهام.

وفور انتهاء اللقاء وأثناء تحية القائد الهولندي لحكم اللقاء، بدأ الأخير بالبكاء، متأثرا بالوفاة، الأمر الذي دفع فان دايك لحضن الحكم بعفوية ومواساته ببعض الكلمات.

وقال فان دايك بعد اللقاء: "لقد انهار الحكم وانهمر بالبكاء لأنه فقد والدته. تمنيت له التحلي بالقوة وقلت له بأنه أدار اللقاء بشكل جيد".

وأضاف مدافع ليفربول: "أنه شيء صغير ولكنه قد يساعده قليلا".

وتعادلت هولندا مع ألمانيا بهدف في الدقيقة الأخيرة، سجله فان دايك نفسه، لتتصدر بذلك المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.