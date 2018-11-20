رونالدو كان بطريقه للانتقال لغريم يوفنتوس العام الماضي

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كشف ماركو فاسوني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان الإيطالي كواليس مفاوضات الروسونيري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2017 وذلك عندما كان لاعباً بصفوف نادي ريال مدريد الإسباني وقتها.

وكان رونالدو قد أعرب عن رغبته في الرحيل في صيف عام 2017 بسبب أزماته المتكررة مع الضرائب في إسبانيا وهو ما دفع نادي ميلان للتحرك من أجل ضمه وقتها إلا أن المفاوضات باءت بالفشل في نهاية المطاف بسبب عدم رغبة الإدارة الصينية للروسونيري في تكبد أموالاً كبيرة نظير ضم اللاعب البرتغالي.

وخلال تصريحات صحيفة لفاسوني قال: "حاول رئيس نادي ميلان الإيطالي في ذلك الوقت السيد يونغ هونغ لي التعاقد مع كريستيانو رونالدو وتحقيق هذا الحلم لجماهير الروسونيري في عام 2017".

وتابع: "كنا نعلم رغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد وأراد السيد لي نقل اللاعب للفريق حيث كان يعتقد بأن ضم النجم البرتغالي سيكون له تأثير قوي على السوق الصينية بسبب شعبيته الكبيرة هناك".

وأتم: "عقدنا جلسة بالفعل مع السيد خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو في صيف عام 2017 من أجل معرفة طلبات ريال مدريد المالية وكذلك اللاعب أيضاً ومدى إمكانية التعاقد معه لكن في النهاية أقنعت السيد لي بضرورة التخلي عن هذا الحلم لكن كان كريستيانو باهظ الثمن".

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مطلع هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو عقب اعلان رغبته بالرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد نهائياً وهو ما تحقق بالفعل.

وفي بداية مسيرته مع نادي يوفنتوس عانى رونالدو من أزمة قوية أثرت عليه من الناحية النفسية وبقوة وذلك عقب قيام العارضة الأمريكية كاثرين مايورغا بتحريك دعوى قضائية ضده واتهامها له بالقيام باغتصابها باحدى فنادق لاس فيغاس الأمريكية في عام 2009 وهو ما نفاه اللاعب جملةً وتفصبلاً حيث أصدر بياناً له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كذب خلالها جميع هذه الإدعاءات وأكد أن جريمة الاغتصاب تتنافى تماماً مع مبادئه الشخصية.

وشارك رونالدو في 15 مباراة رفقة يوفنتوس هذا الموسم بكافة المسابقات حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

بدأ النجم البرتغالي مسيرته بصفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي حيث كادت أن تنتهي مسيرته مبكراً في سن الخامسة عشر عندما تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرعة بنبضات القلب لكنه أجرى جراحة ناجحة وعاد لممارسة كرة القدم.

وفي عام 2002 كان رونالدو قريباً من الانتقال لصفوف نادي أرسنال عندما تلقى دعوة للتدريب مع الفريق بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر إلا أن أبدى السير أليكس فيرغسون مدرب نادي مانشستر يونايتد وقتها رغبته بضم اللاعب عقب تألقه بمباراة فريقه الودية أمام الشياطين الحمر.

وانتقل رونالدو لصفوف نادي مانشستر يونايتد موسم 2002-2003 واستمر بصفوف الفريق ستة مواسم كاملة حقق خلالها العديد من البطولات الهامة وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة البريميرليغ والكؤوس المحلية المختلفة.

وفي موسم 2009 انتقل النجم البرتغالي لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون جنيهاً إسترليني لمدة ستة مواسم ويتألق اللاعب بصفوف النادي الملكي طوال تسعة أعوام كاملة حقق خلالها بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات بجانب التتويج بالليغا وكأس السوبر الإسبانية والأوروبية وكأس العالم للأندية والعديد من الألقاب الأخرى.

كما تُوج النجم البرتغالي بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات طوال مسيرته مناصفةً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وعقب مسيرته الكبيرة فضل الانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

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