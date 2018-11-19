فرن الشباك بطلة كأس الإستقلال ٢٠١٨ من تنظيم بلدية الشياح برعاية بنك بيروت

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في أجواء حماسية ورياضية مميَّزَة وأمام حضور جماهيري كبير، نظمت لجنة الرياضة في بلدية الشياح دورة كأس الإستقلال الثالثة للبلديات ٢٠١٨ في MINI FOOTBALL برعاية بنك بيروت، على مدار 3 أيام بمشاركة 8 بلديات وهي الشياح، فرن الشباك، الحازمية، الحدت، عاريا، بعبدا، كفرشيما وحمانا. وتبارت فرق البلديات المذكورة ضمن مجموعتين حيث تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية التي جمعت بلدية فرن الشباك حاملة اللقب العامين الماضيين وبلدية عاريا.

وقبل بداية المباراة رحب مسؤول اللجنة المنظمة للبطولة وعضو لجنة الرياضة لبلدية الشياح الزميل جاد دعيبس بالحاضرين الذي تقدمهم رئيس بلدية الشياح الأستاذ ادمون غاريوس، رئيس نادي الشياح الرياضي وعضو البلدية فريد دعيبس، وأعضاء لجنة الرياضة والمجلس البلدي في الشياح والمخاتير و أعضاء البلديات المشاركة وممثل راعي البطولة بنك بيروت الأستاذ فادي باسيل ومنسق حزب القوات اللبنانية في قضاء بعبدا السيد جورج الطويل.

بدايةً النشيد الوطني اللبناني ومن بعدها وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح رئيس نادي الشياح السابق وأمين سر بلدية الشياح السابق المرحوم ايلي النمنم، ثم كلمة لرئيس البلدية ادمون غاريوس، الذي هنأ الفرق المشاركة بالمستوى المميَّز التي قدمته خلال الدورة متمنياً التوفيق للفريقين في المباراة النهائية، كما أثنى غاريوس على عمل لجنة الرياضة في الشياح، والتي تسعى دائماً إلى نشر ثقافة الرياضة عند شباب وأهل المنطقة، وبعدها قدم غاريوس ولجنة الرياضة في الشياح كأس بطولة الأشبال التي احرزها نادي الشياح هذا الموسم لأولاد المرحوم النمنم نظراً لعطاءاته الكبيرة في النادي.

ثم أعطى الحكم الدولي ورطان ماتوسيان صافرة بداية المباراة التي كانت هجومية وحماسية بإمتياز، وتمكن فريق فرن الشباك من إحراز الفوز بنتيجة ٤-٣، وإحراز اللقب للسنة الثالثة على التوالي. سجل أهداف فرن الشباك كل من جريس عواد (٣ أهداف) ولويس ترنتيك فيما سجل لعاريا كل من عمر مشلب ومحمد تمساح وربيع بجاني.

وفي النهاية، سلم غاريوس وأعضاء المجلس البلدي ولجنة الرياضة كأس المركز الأول لبلدية فرن الشباك والميداليات للمراكز الأول والثاني والثالث، ودروع شكر للبلديات المشاركة وراعي البطولة بنك بيروت وللحكم الدولي ماتوسيان، كما أحرز حارس مرمى بلدية عاريا عيسى شحرور جائزة أفضل حارس في البطولة، ولاعب بلدية فرن الشباك جريس عواد جائزة أفضل هداف في الدورة برصيد 8 أهداف وأفضل لاعب في البطولة أيضاً.