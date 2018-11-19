من كرة القدم إلى عالم الخيول.. راموس يفوز ببطولة عالمية

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يبدو أن مهارات قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، لم تتوقف عند كرة القدم، إذ نجح في اقتحام عالم الخيول، واقتناص المركز الأول في بطولة العالم لجمال الخيول الإسبانية الأصيلة.

وتقام البطولة بالمعرض التجاري المخصص بالكامل للخيول الإسبانية الأصيلة، في مدينة إشبيلية، وفق ما ذكر موقع "آس" الإسباني.

وحرص نجم الفريق الملكي، الذي غادر معسكر المنتخب الإسباني بسبب الإصابة، على متابعة البطولة برفقة مجموعة من أصدقائه، والظهور بكامل أناقته.

وأظهر مقطع فيديو راموس وهو يقفز ويصرخ فرحا بفوز حصانه الذي يحمل اسم "يوكاتان"، قبل أن يبدأ بتلقي التهاني والأحضان من أصدقائه الذين حضروا معه.