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لأول مرة بتاريخها.. موريتانيا إلى كأس الأمم الأفريقية

18
NOVEMBER
2018
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تأهل منتخب موريتانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الأحد على ضيفه البوتسواني بنتيجة 2-1.

وقلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف نظيف، إلى فوز أشعل مدرجات الملعب بتشجيع جنوني احتفالا بالتأهل التاريخي.

وتصدر المنتخب الموريتاني الجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أصل 5 مباريات، ليضمن التأهل لكأس الأمم الأفريقية، فيما تتصارع أنغولا وبوركينا فاسو للحاق به، في ظل خروج بوتسوانا من المنافسة رسميا.وتقدم الضيوف بهدف مبكر بعد 4 دقائق من البداية أحرزه كيجيلي كوبي، قبل أن يرد المنتخب الموريتاني بهدف سجله إسماعيل دياكيتيه بعد ثلث ساعة.

وقبل النهاية بـ8 دقائق، نجح دياكيتيه في تسجيل الهدف الثاني التاريخي، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

وأصبح منتخب موريتانيا ثاني منتخب يضمن تأهله للمرة الأولى في التاريخ، بعد منتخب مدغشقر الذي تأهل عن المجموعة الأولى.

ويعد تأهل المنتخبين أبرز نتائج زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24، لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

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