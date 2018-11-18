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منتخب كرة القدم يواصل تحضيراته للقاء أستراليا في مباراة جماهيرية

18
NOVEMBER
2018
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أجرى منتخب لبنان لكرة القدم مرانا مساء السبت في "ستاد جوبيلي أوفال" بمنطقة كارلتون في سيدني، إستعدادا للقاء نظيره الأسترالي مساء الثلثاء المقبل (بتوقيت استراليا) على أرض الإستاد الأولمبي في منطقة هامبوش، الذي يتسع لحوالى 83 ألف متفرج.

ويواكب أفراد الجالية اللبنانية هذا الحدث، وقد حضر عدد منهم إلى الملعب وتابع التدريب وإلتقط صورا مع اللاعبين.

كما يعول الإتحاد الأسترالي لكرة القدم على حضور كثيف للقاء الذي سيشهد تكريم نجمه الكابتن تيم كاهيل لمناسبة إعتزاله. لذا، نشط حملته الترويجية في المناطق التي يتكاثر فيها اللبنانيون، ويتوقع أن تكون المقاعد كلها ممتلئة، سيما وأن آلافا منها حجزت لأفراد الجالية الذين سيحضرون خصيصا من مقاطعات مختلفة.

ويكرم الإتحاد الأسترالي- اللبناني بعثة المنتخب مساء غد الأحد خلال عشاء سيحضره حوالى 650 شخصا، يتقدمهم رسميون ووجوه فاعلة في المجتمع الإغترابي اللبناني، وتتخلله كلمات.

وخاض اللاعبون أمس جانبا من مرانهم تحت زخات مطر خفيف، وقد أبدوا ارتياحهم للأجواء السائدة في صفوفهم والأرضية الممتازة للملاعب.

وشدد الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش على ضرورة أن يرتقي الأداء في المباراة أمام أستراليا إلى الأفضل، خصوصا بعدما أظهر المنتخب مستوى متقدما وترابطا نوعيا في خطوطه خلال اللقاء أمام أوزبكستان الخميس الماضي، لخصه "رادو" بفرض لاعبيه شبه سيطرة على مجريات المباراة أسفرت عن 15 تسديدة مباشرة وإهدار 5 فرص محققة.

وقال: "صحيح أننا لم نسجل لكن تعززت المعنويات والثقة بالنفس، وهذا جانب مهم وأحد أهداف مرحلة التحضير لنهائيات كأس آسيا".

وسيغيب الأخوان ألكس وفيليكس ملكي عن المباراة أمام أستراليا، نظرا لإرتباطهما باللقاءين الفاصلين الذي يتعين على فريقهما ايسكلستونا السويدي خوضهما أمام برومابوبكارنا في 22 الجاري و25 منه، والمؤهلين إلى الدوري الممتاز "ألسفنسكا".

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