برشلونة يتخلى عن هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

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قرر منير الحدادي، لاعب نادي برشلونة، عدم التجديد على عقده مع الفريق بعد نهايته خلال الموسم الجاري، بسبب عدم تحسينه من قبل إدارة الفريق الكتالوني، وتلقيه عروضاً أفضل من أندية أخرى.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الحدادي فشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة برشلونة بشأن تجديد عقده، وسيبحث عن وجهة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبينت الصحيفة أن إدارة برشلونة الإسباني لن تتقدم بعرض جديد لتجديد عقد منير الحدادي، حيث ترى أن العقد المطروح أمام اللاعب يفي بكل الجوانب المالية والرياضية.

بدوره، قال الحدادي: إن "عرض برشلونة يبتعد عن العروض المقدمة لي من أندية أخرى من الناحية المالية".

وتمسك برشلونة ببقاء منير الحدادي ولم يفرط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها خلال العامين الماضيين برفقة فالنسيا وديبورتيفو ألافيس، حيث كان اللاعب معاراً في صفوفهما.

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