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سحب قرعة كأس الإستقلال الثالثة للبلديات من تنظيم بلدية الشياح برعاية بنك بيروت

14
NOVEMBER
2018
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سُحبت في قاعة المؤتمرات في المجمع الثقافي الرياضي في الشياح، قرعة دورة كأس الإستقلال الثالثة للبلديات الودية في كرة القدم المصغرة التي تنظمها بلدية الشياح برعاية بنك بيروت، أيام الجمعة والسبت والأحد في ١٦ و ١٧ و ١٨ تشرين الثاني الجاري على ملاعب شياح بارك، بمشاركة بلديات الشياح، الحازمية، فرن الشباك، الحدت، عاريا، بعبدا، حمانا وكفرشيما.


حضر سحب القرعة رئيس بلدية الشياح الأستاذ ادمون غاريوس ورئيس نادي الشياح وعضو البلدية فريد دعيبس وعضو لجنة الرياضة في البلدية جاد دعيبس وممثلو البلديات المشاركة ومدربو الفرق.

 

بداية كلمة ترحيبية من رئيس بلدية الشياح الأستاذ ادمون غاريوس الذي تمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه  الدورة التي نجحت البلدية في تنظيمها للسنة الثالثة على التوالي، مشدداً على أهمية الرياضة وجمع الشباب من مختلف البلدات تحت نشاط رياضي في ظل منافسة مثيرة وروح رياضية عالية.

 

بعدها شرح مسؤول اللجنة المنظمة الزميل جاد دعيبس عن نظام الدورة والمباريات وتمت عملية سحب القرعة، حيث اسفرت عن مجموعتين:

 

- المجموعة الأولى: فرن الشباك (حامل اللقب للنسختين السابقتين)، الشياح (وصيف النسخة الماضية)، عاريا وكفرشيما 

 

- المجموعة الثانية: الحازمية، حمانا، الحدت (وصيف النسخة الأولى) وبعبدا.

 

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي،على أن تقام المباراة النهائية للدورة عند السادسة من مساء الأحد ١٨ تشرين الثاني الجاري. 

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