يوفنتوس يسقط ميلان بثنائية.. ورونالدو يواصل التألق

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سقط ميلان أما ضيفه يوفنتوس 0-2، لينتزع الأخير 3 نقاط هامة، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بهدف سجله ماريو ماندزوكيتش في (د.8)، وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في (د.81)، رافعا رصيده إلى 8 أهداف ومتساويا مع شيرو إيموبيلي وبفارق هدف خلف كريستوف بياتيك.وأهدر غونزالو هيغواين ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 41، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83 ليكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة وعزز صدارته للدوري، بفارق 4 نقاط أمام نابولي، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس.