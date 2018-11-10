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لأول مرة منذ 2016.. دورتموند يتغلب على بايرن ميونخ في الدوري

10
NOVEMBER
2018
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قلب بروسيا دورتموند الطاولة على بايرن ميونخ وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في "كلاسيكو ألمانيا"، ليعمق جراح الفريق البافاري ويذهب بعيدا في صدارة الدوري الألماني.

فعلى أرضية ملعب سيغنال إدونا بارك في دورتموند، تقدم البايرن عند الدقيقة 26، عبر المهاجم البولندي ولاعب دورتموند السابق، روبيرت ليفاندوفسكي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، تعادل دورتموند عبر ماركو رويس من علامة الجزاء عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف البايرن الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي عند الدقيقة 53.


لم يستسلم أصحاب الأرض لتقدم البايرن، بل عادوا وسجلوا هدف التعادل عند الدقيقة 67، قبل أن يسجل البديل للإسباني المتألق باكو ألكاثير الهدف الثالث لدورتموند عند الدقيقة 73، وتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدفين، لصالح دورتموند.

وبهذا الفوز، ابتعد دورتموند بالصدارة بفارق 4 نقاط عن بروسيا مونشنغلادبخ، بعد أن وصل إلى نقطته رقم 27، في حين تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 20 في المركز الثالث.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لدورتموند على بايرن ميونخ في الدوري الألماني منذ نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على مدرب الفريق البافاري، نيكو كوفاتش، الذي بات قريبا جدا من الإقالة.

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