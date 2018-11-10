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ديبالا يردّ على سخرية مورينيو من جماهير يوفنتوس

10
NOVEMBER
2018
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كشف الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، تفاصيل الحديث الذي وجهه إلى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عقب سخريته من جماهير "السيدة العجوز".

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد 1-2، أشار مورينيو لجماهير يوفنتوس بأنه يريد سماع صوتهم، مما تسبب في إطلاقها صيحات الاستهجان ضده.

وتوجه ديبالا نحو مورينيو، وقال له "لم يكن هناك داع للقيام بهذا التصرف الذي سيخلق المزيد من التوتر"، وفق ما نقل موقع "سكاي سبورت".

وأضاف: "هذا أمر سيء.. كلنا نواجه صيحات الاستهجان والشتائم، لكن لا نتصرف بهذه الطريقة".

ونفى ديبالا أن يكون قد أهان مورينيو بسبب هذا التصرف، قائلا "لم أقل له أي شيء سيء".

وأبلغ مورينيو الصحفيين بعد فعلته "لو تفهمون اللغة الإيطالية ستعرفون أنني تعرضت لإهاناتهم على مدار 90 دقيقة. لم أوجه لهم أي إهانة طلبت منهم سماع صوتهم بشكل أعلى".

وأضاف: "ربما لم يكن علي فعل ذلك، ولو كنت هادئا لما فعلت ذلك. لكنهم أهانوا عائلتي من بينها عائلتي في إنترميلانو ورد فعلي كان بناء على ذلك".

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