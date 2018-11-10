living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسريبات تكشف "القيمة الحقيقية" لصفقة نيمار القياسية

10
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تسريبات إعلامية جديدة عن التكلفة الحقيقة لصفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف العام الماضي.
ووفقا لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن تكلفة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي بلغت 252 مليون يورو، لا 222 مليونا كما أعلن وقت الصفقة.

وقالت الصحيفة إن الناديين لم يكشفا عن عمولات أخرى أضيفت للصفقة، كما لم يتحدث أحد عنها من قبل.

وتقول “دير شبيغل” إن جزءا من العمولة ذهب إلى بيني زاهافي، وهو الشخص الرئيسي في إتمام الصفقة، في حين ذهب جزء آخر إلى ممثلي اللاعب، وتبلغ قيمة كل من الجزءين 10.7 ملايين يورو.

كما سدد نادي باريس سان جيرمان إلى سانتوس، نادي نيمار البرازيلي السابق، مبلغا قدره 8.7 ملايين يورو باعتباره النادي الذي أحضر اللاعب إلى أوروبا بعد ترعرعه في أكاديمية الشباب.

ويرتبط نيمار مع باريس سان جيرمان بعقد يتلقى بموجبه في الموسم الواحد 25.5 مليون يورو بعد الضريبة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية إذا تصرف بشكل صحيح.

وقد وقع نيمار عقدا مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات، سيحصل خلالها على نحو 150 مليون يورو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout