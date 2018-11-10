تسريبات تكشف "القيمة الحقيقية" لصفقة نيمار القياسية

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كشفت تسريبات إعلامية جديدة عن التكلفة الحقيقة لصفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن تكلفة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي بلغت 252 مليون يورو، لا 222 مليونا كما أعلن وقت الصفقة.

وقالت الصحيفة إن الناديين لم يكشفا عن عمولات أخرى أضيفت للصفقة، كما لم يتحدث أحد عنها من قبل.

وتقول “دير شبيغل” إن جزءا من العمولة ذهب إلى بيني زاهافي، وهو الشخص الرئيسي في إتمام الصفقة، في حين ذهب جزء آخر إلى ممثلي اللاعب، وتبلغ قيمة كل من الجزءين 10.7 ملايين يورو.

كما سدد نادي باريس سان جيرمان إلى سانتوس، نادي نيمار البرازيلي السابق، مبلغا قدره 8.7 ملايين يورو باعتباره النادي الذي أحضر اللاعب إلى أوروبا بعد ترعرعه في أكاديمية الشباب.

ويرتبط نيمار مع باريس سان جيرمان بعقد يتلقى بموجبه في الموسم الواحد 25.5 مليون يورو بعد الضريبة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية إذا تصرف بشكل صحيح.

وقد وقع نيمار عقدا مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات، سيحصل خلالها على نحو 150 مليون يورو.