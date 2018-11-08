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قرار جديد لـ "فيبا" ضد الحكمة لمصلحة عقل ورستم

8
NOVEMBER
2018
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يبدو ان الأزمات التي تلاحق نادي الحكمة العريق بفضل سوء الإدارة المستمر منذ 3 اذار 2016، لن يتوقف قريباً، خصوصاً بعد معلومات حصل عليها موقع "ملاعب" وتفيد بإن محكمة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" المعروفة بإسم BAT اصدرت قرارها رسمياً في الشكوى المقدمة امامها من اللاعبين ايلي رستم ورودريك عقل بوكالة المحامي شادي سعد، التي يطالبان فيها بقيمة عقديهما عن موسم 2015-2016، وقضى بحق اللاعبين بمبالغ تناهز الـ 250 الف دولار اميركي إضافة إلى الفوائد القانونية التي ترفع الرقم إلى نحو 300 الف دولار مع فرض فائدة جديدة عن كل يوم تأخير من النادي في دفع المبلغ المستحق لرستم وعقل بعد صدور القرار، إضافة إلى تدريك النادي رسوم ومصاريف القضية، كما الزم "فييبا" النادي بتصحيح اوضاعه قبل اخر تشرين الثاني الجاري، وإلا سيواجه قرارا حازماً.
 
وهذه المبالغ ديون جديدة يتم تحميلها إلى النادي المرهق بديون تفوق الـ 2.6 مليون دولار!
 
وسينشر الاتحاد الدولي القرار على صفحته الرسمية على شبكة الانترنت في خلال ساعات بعد إبلاغ وكيل اللاعبين والاتحاد اللبناني للعبة والنادي المعني..
هذه الازمة الجديدة تزيد معاناة اللاعبين والمدربين في النادي الاخضر، وتزيد الاعباء المالية والديون المتراكمة عليه، فيما بعض إدارييه الذين فشلوا في دفع رواتب اول شهر من الموسم الحالي، يتمسكون بالبقاء على الكراسي وبعضهم براتب شهري، يفوق ما يتقاضاه وزير في الحكومة (كما قال الرئيس الاسبق للنادي طلال المقدسي) واخرون يردون على انتقادات الجمهور اللاذعة بسؤال، "إذا رفسكم حمار فهل ترفسوه"، وأخرون يطلبون من الجمهور ضرب رأسه بأقرب حائط، فيما الحقيقة المرة تفيد ان لم يعد هناك حيطان بعدما هدمتها رفسات أكثر من حمار يركض وراء وعود واوهام وديون ويدمر مستقبل نادٍ عريق!
 
وبعد، هل تكفي كلمة "عيب" او انها باتت اصغر من ان تقال وتردد بالنسبة إلى ما يجري في واحد من اعرق النوادي اللبنانية انتشارا وجماهيرية بفضل إدارة وإداريين فقدوا الحكمة؟!
Malaeeb
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