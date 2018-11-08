مونديال 2018: روسيا "أحبطت" هجمات إرهابية

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قال السلطات الروسية، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط محاولات لشن هجمات بطائرات من دون طيار، خلال نهائيات كأس العالم 2018 التي احتنضتها روسيا.

وأوضح ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن، أن رجاله "اتخذوا تدابيرا لكشف، وإحباط محاولات الإرهابيين لاستخدام الطائرات بدون طيار أثناء التحضير، واستضافة مختلف الأحداث السياسية والرياضية الرئيسية، وأهمها خلال كأس العالم لكرة القدم." وفقا لما نقلته أسوشيد برس.

يشار إلى أن روسيا، استخدمت الآلاف من رجال الشرطة وتكنولوجيا المراقبة المتطورة، لحراسة المونديال.

وفي أبريل الماضي، قالت روسيا، إن "المتطرفين" ومشاغبي كرة القدم كانوا يخططون لمهاجمة فعاليات كأس العالم في مدينة سامارا، لكن جرى إحباط مخططاتهم.