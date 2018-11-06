طوني عساف بطل لبنان في الفروسية للفئة الأعلى ارتفاعا...يليه معراوي وزيدان وشامي

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حلّق الفارس طوني عساف، على "كاتوكينا" من نادي هورس هاسيندا، عاليا فوق الحواجز راسما مسارا متألقا في مضمار الفروسية اللبنانية، محرزا بطولة لبنان للكبار للفئة "أ" البالغ ارتفاع حواجزها 140 سنتيمترا في مجموع نتائج مشاركاته على مدى ثلاثة ايام، في المسابقة التي نظمها الاتحاد اللبناني للفروسية على مرمح نادي ضبيه كاونتري كلوب، ايام الجمعة والسبت والاحد، بمشاركة 25 فارساً وفارسة من مختلف النوادي الاتحادية.

وقد توجَّه عسّاف بعد تتويجه بطلا للبنان إلى المتابعين والمشجعين المحبين والأصدقاء في رسالة مقتضبة على حسابه الخاص عبر فايسبوك، قائلا: "أهدي هذا النصر وهذه الجائزة لمالك هذه الفرس الرائعة (كاتوكينا) والداعم الدائم لي في كل الظروف أحمد رضا. كما أهدي هذا النصر لعائلتي أي فريق نادي الـ Horses Hacienda كما الطبيب البيطري المرافق لنا في البطولة. أحبكم جميعا..."

كما عبّر عسّاف عن تقديره العالي لنادي ضبيه كاونتري كلوب وفريقه الإداري على هذه الإستضافة الموفقة والتنظيم العالي الجودة، كما على تصميم المسار الرائع الذي رسمه الألماني العالمي فولكر شميث. وختم برسالة شكر لمحبّي هذه الرياضة الذين أتوا بأعداد كبيرة هذه السنة لمتابعة البطولة.

وما أن أُعلن فوز عسّاف، حتى اشتعل حسابه الخاص على فايسبوك برسائل التهنئة والتبريك، فكان ملفتا حضور هذا الفارس في قلوب متتبعي هذه اللعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن طوني عساف هو اسم فارس لمع في سماء الفروسية العربية والدولية، وليس فقط في سماء الفروسية اللبنانية، بفعل مشاركات عديدة في بطولات إقليمية ودولية.

وإضافة إلى ركوبه الخيل ومشاركته في أبرز البطولات، فقد حجز طوني عسّاف لنفسه مكانا رائدا في مجال التدريب على هذه اللعبة، وإلى جانبه فريقا تقنيا كبيرا هو أشبه بعائلة صغيرة تحيطه في كل ظهور له.

هذا وحل عصام حداد على "فينو" من نادي ضبيه في المركز الثاني في المسابقة التي حضرها رئيس بلدية ضبية قبلان الاشقر ورئيس الاتحاد اللبناني للفروسية اللواء سهيل خوري ونائب رئيس الاتحاد رئيس نادي ضبيه جورج عبود واعضاء الاتحاد ورؤساء واعضاء نواد اتحادية وحشد من الاهالي ومحبي اللعبة.

واستذكر الحضور رئيس نادي المشرف نزار زكا لمناسبة عيد ميلاده، آملين ان يكون بينهم في المسابقات المقبلة.

وفي فئة الكبار "ب" البالغ ارتفاع حواجزها 130 سنتيمترا، حلت ميكايلا معراوي على "ديفا" من اكستريان سيركل في المركز الاول بمجموع المشاركات، وحل جو عبود على "كولنهوف" من نادي ضبيه ثانيا وياسمينا محسن على "أكتر" من ضبيه ثالثة.

وفي فئة الناشئين دون 17 عاما، حلت سارة زيدان على "كوبا ليبري" من نادي ضبيه في المركز الاول، وحلت يارا حنكش على "كونتندر" من اكستريان سيركل في المركز الثاني، وسارة غريب على "امبي" من نادي ضبيه في المركز الثالث.

وفي فئة الاولاد دون 14 عاما حلت انجلينا شامي على "تينكا" من اكستريان سيركل في المركز الاول، وكارل طرابلسي على "جيرا" من ضبيه في المركز الثاني، وانجلينا سماحة على "بيلا" من ضبيه ثالثة .

وترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي سمير سوبرة وعاونته كلير رحباني وصمم المسلك الالماني الدولي فولكر شميدت وتولى مرمح التحمية الالماني اليكس باور وعاونته نسرين يحيى، والميقاتي مارون مهنا.