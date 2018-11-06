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مانشستر يونايتد يكسب عامل نجاح جديد

6
NOVEMBER
2018
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أكد ريتشارد آرنولد، المدير الإداري في نادي "مانشستر يونايتد"، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن النشاط المكثف للنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق المزيد من النجاح.

ونقلت "رويترز" عن آرنولد إشارته أمام قمة الإنترنت في لشبونة إلى اتساع قاعدة عشاق النادي عبر الإنترنت وقال إن العدد يقدر بنحو 659 مليون متابع.

ويملك يونايتد، أغنى أندية العالم، 73.3 مليون متابع لصفحته على "فيسبوك"، وهو عدد قال آرنولد إنه يتجاوز عدد متابعي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوي البيسبول الأمريكي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية ودوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية مجتمعين. كما يملك يونايتد أيضا 18.5 مليون متابع على "تويتر".

وقال خبراء إن تركيز يونايتد على تحقيق مكاسب تجارية يشتت الانتباه عن حاجة النادي للعودة لحصد الالقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن آرنولد قال إن الهدفين لا يتعارضان ويسيران جنبا إلى جنب.

وأوضح أن "النجاح التجاري لا يتم إلا من خلال إنجازات حققناها مع مشجعي الفريق. الهدف النهائي هو خلق دائرة فعالة تشمل مزيدا من التفاعل مع جماهيرنا وأيضا توفر مزيدا من الفرص لشركائنا بالقدر نفسه.

"وهذا بدوره يعني زيادة الإيرادات وزيادة فرص استثمارات في أكاديمية النادي وزيادة التعاقدات مع لاعبين بارزين عالميا يلبون تطلعات جمهور النادي في الأداء والنجاح. ببساطة علينا تحقيق الفوز داخل وخارج الملعب".

ولم ينجح مانشستر يونايتد، الذي أحرز 20 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في التتويج منذ 2013 ويحتل حاليا المركز السابع.

لكن قاعدة متابعي النادي لم تتراجع وقال آرنولد إن يونايتد استحوذ عن 44 في المئة من إجمالي التفاعلات مع الدوري الممتاز على "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".

المصدر: سبوتنيك

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