living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيمة محمد صلاح تتجاوز ميسي و رونالدو ! اليكم التفاصيل

5
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تخطت القيمة السوقية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، القيمة السوقية لعدد كبير من لاعبي العالم.
وضعت شبكة "سي أي إي إس" العالمية المهتمة بتحديد القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، في آخر تحديث لها لهذا العام، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح كرابع أغلى لاعب في العالم، بعد الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والبرازيلي نيمار نجم فريق العاصمة الفرنسية.

وتهتم تلك الشبكة بوضع القيمة السوقية لكل نجوم العالم وفقًا لأخر ظروف السوق وتألقهم ومستواهم في الفترة الاخيرة، وفق معايير العمر والتألق من إحراز الأهداف والبطولات والقدرات الفنية الفردية.

ووضعت الشبكة الفرنسي مبابي على رأس قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة 216.5 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم الصيف الماضي كما أن عمره مازال 19 عامًا، فيما حل كين ثانيًا بقيمة 197.3 مليون يورو لتألقه ومستواه الثابت وأهدافه الغزيرة بأخر المواسم في الدوري الإنجليزي.

فيما حل نيمار نجم "البي إس جي" ثالثًا بقيمة 197 مليون يورو، لحجم إمكاناته وقدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة لعمره الصغير أيضًا "26 عامًا".

قبل أن يأتي نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح هداف البريمييرليج وأفضل لاعب في إنجلترا العام الماضي، رابعًا بقيمة سوقية وصلت إلى 173 مليون يورو، بعد موسم استثنائي للملك المصري مومو كما تلقبه جماهير "الريدز" في بلاد الضباب.

فيما جاء البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة خامسًا بقيمة 171.3 مليون يورو، ويليه زميله بالفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 170.6 مليون يورو في المركز السادس، والإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي سابعًا بقيمة 164.6 مليون يورو.

كما جاء البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثامن بقيمة 164.3 مليون يورو، وخلفه الفرنسي أنطوان جريزمان تاسعًا بقيمة 157.7 مليون يورو، وأخيرًا في المركز العاشر الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.

يذكر أن صلاح قدم موسمًا استثنائيًا خلال الموسم الماضي مع ليفربول، حقق خلاله هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا وأفضل لاعب في إنجلترا، كما اختير ضمن الثلاثة الأفضل في أوروبا والعالم وفقًا لجائزتي اليويفا والفيفا مؤخرًا، بينما أحرز خلال الموسم الحالي 7 أهداف في 14 مباراة بكل المسابقات.

 

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout