قيمة محمد صلاح تتجاوز ميسي و رونالدو ! اليكم التفاصيل

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تخطت القيمة السوقية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، القيمة السوقية لعدد كبير من لاعبي العالم.

وضعت شبكة "سي أي إي إس" العالمية المهتمة بتحديد القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، في آخر تحديث لها لهذا العام، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح كرابع أغلى لاعب في العالم، بعد الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والبرازيلي نيمار نجم فريق العاصمة الفرنسية.

وتهتم تلك الشبكة بوضع القيمة السوقية لكل نجوم العالم وفقًا لأخر ظروف السوق وتألقهم ومستواهم في الفترة الاخيرة، وفق معايير العمر والتألق من إحراز الأهداف والبطولات والقدرات الفنية الفردية.

ووضعت الشبكة الفرنسي مبابي على رأس قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة 216.5 مليون يورو، خاصة بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم الصيف الماضي كما أن عمره مازال 19 عامًا، فيما حل كين ثانيًا بقيمة 197.3 مليون يورو لتألقه ومستواه الثابت وأهدافه الغزيرة بأخر المواسم في الدوري الإنجليزي.

فيما حل نيمار نجم "البي إس جي" ثالثًا بقيمة 197 مليون يورو، لحجم إمكاناته وقدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة لعمره الصغير أيضًا "26 عامًا".

قبل أن يأتي نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح هداف البريمييرليج وأفضل لاعب في إنجلترا العام الماضي، رابعًا بقيمة سوقية وصلت إلى 173 مليون يورو، بعد موسم استثنائي للملك المصري مومو كما تلقبه جماهير "الريدز" في بلاد الضباب.

فيما جاء البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة خامسًا بقيمة 171.3 مليون يورو، ويليه زميله بالفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 170.6 مليون يورو في المركز السادس، والإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي سابعًا بقيمة 164.6 مليون يورو.

كما جاء البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثامن بقيمة 164.3 مليون يورو، وخلفه الفرنسي أنطوان جريزمان تاسعًا بقيمة 157.7 مليون يورو، وأخيرًا في المركز العاشر الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.

يذكر أن صلاح قدم موسمًا استثنائيًا خلال الموسم الماضي مع ليفربول، حقق خلاله هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا وأفضل لاعب في إنجلترا، كما اختير ضمن الثلاثة الأفضل في أوروبا والعالم وفقًا لجائزتي اليويفا والفيفا مؤخرًا، بينما أحرز خلال الموسم الحالي 7 أهداف في 14 مباراة بكل المسابقات.