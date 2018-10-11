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ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن رونالدو

11
OCTOBER
2018
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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا يتعلق بنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا.

وعلق النادي الملكي في بيانه على الأزمة الحالية لرونالدو والمتعلقة باتهامه باغتصاب سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، والتي تعود أحداثها للـ12 من يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وجاء البيان على النحو التالي: "ريال مدريد يُعلن عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد صحيفة كوريو دي مانها البرتغالية لنشر معلومات كاذبة تماما تعتزم إلحاق ضرر بالغ بصورة النادي".

وأضاف البيان: "النادي لم تكن لديه أي معرفه بالواقعة التي حدثت مع اللاعب كريستيانو رونالدو كما أشارت الصحيفة البرتغالية، والنادي لم يكن بإمكانه اتخاذ أي إجراء حول أمر يجهله تماما".

واختتم البيان: "يطالب ريال مدريد بتصحيح شامل من قبل الصحيفة المذكورة".

وكانت الصحيفة البرتغالية نشرت تقريرا أكدت خلاله أن ريال مدريد، ضغط على رونالدو من أجل التوقيع على الاتفاقية التي كشفت عنها مايورغا، والتي تقضي بدفع النجم البرتغالي لمبلغ مالي مقابل تكتمها على اغتصابه لها.

روسيا اليوم
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