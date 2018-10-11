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بوتن يلتقي نورمحمدوف.. ويعلّق على قفزته بعد الإهانة

11
OCTOBER
2018
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على معركة الشوارع المخيفة التي انتهى بها النزال الأعظم بين بطل العالم للوزن الخفيف الروسي حبيب نورمحمدوف والأيرلندي كونور مكغريغور، بعدما خسر الأخير وحاول فريقه استفزاز نورمحمدوف.
 
وقال بوتن في لقاء جمعه بنورمحمدوف على هامش أعمال منتدى "روسيا قوة رياضية عظمى"، الأربعاء، في مدينة أوليانوفسك وسط روسيا: "ينبغي أن نبتعد عن أي تطرف وأن نتجنب أي قفزات إذا جاز التعبير".
 
وفي اللقاء، تخلى حبيب نورمحمدوف عن غطاء الرأس الذي يتميز به، وجلس إلى جانب والده، يستمع إلى مديح الرئيس الروسي بعد انتصاره "الجدير والمقنع" على الأيرلندي.
 
وأبدى بوتن تعاطفا مع رد فعل حبيب نومحمدوف الغاضب بعد إعلان فوزه في النزال الذي وصف بـ"الأعظم"، وشهدته مدينة لاس فيغاس الأميركية، الأحد الماضي.
 
وكان تلاسن قد وقع بين نورمحمدوف ومشجعي الأيرلندي كونور ماكغريغور بعد إعلان الحكم نهاية النزال بفوز جبيب.
 
وتطور التلاسن إلى حد قفز المقاتل الروسي من الحلبة، والاشتباك بنفسه مع أنصار منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.
 
وقال بوتن عن قفزة حبيب نورمحمدوف: "كان يمكن لأي شخص أن يقفز من الحلبة بنفس الطريقة. إذا اعتدوا علينا من الخارج، فجميعنا، ولست أنت فقط، يمكننا أن نقفز بهذه الطريقة".
 
وأضاف مبتسما "لكن من الأفضل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد".
 
واعتقلت الشرطة الأميركية ثلاثة أفراد من فريق نورمحمدوف بعدما قفزوا أيضا إلى داخل الحلبة، وانهالوا باللكمات على مكغريغور.
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