كوتينيو يحلم بتوجيه طعنة لميسي من الخلف

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تحدث النجم البرازيلي فليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني عن المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين منتخب بلاده البرازيل ضد الأرجنتين ودياً خلال فترة التوقف الدولي كما كشف عن رأيه في غياب زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة.

ويصر كوتينيو على أن المباريات بين البرازيل والأرجنتين دائماً ما تكون قوية على مدار تاريخ مباريات الفريقين حتى في حالة غياب ميسي أو غيره.

ويتجنب فليب كوتينيو الحديث مع ليونيل ميسي عن أي شيء يخص كلا المنتخبين لكنه في ذات الوقت لديه الاصرار والعزيمة على قيادة منتخب بلاده من أجل الفوز بالمباراة ضد منتخب التانغو الودية والتي سوف تُقام الاسبوع المقبل.

ومنذ انتهاء بطولة كأس العالم الماضية في روسيا ولم ينضم ميسي لمنتخب الأرجنتين تحت قيادة المدرب المؤقت ليونيل سكالوني وهو ما أثار التكهنات حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة رفقة منتخب الألبيسيليستي.

وخلال تصريحات صحفية قال كوتينيو: "أنا وميسي لا نتحدث كثيراً عن المنتخبات الوطنية".

وتابع: "أريد أن أتغلب على الأرجنتين سواء كان ميسي متواجداً أم لا الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الظهور بشكل جيد والفوز بالمباراة".

وفي سياق أخر تحدث كوتينيو عن نادي برشلونة وكشف عن رأيه بنتائج الفريق المخيبة للآمال التي يحققها الفريق طوال الفترة الماضية وقلل من شأن الشكوك الدائرة حول إمكانية أن ينافس الفريق على الألقاب هذا الموسم.

وقال كوتينيو: "أرى أن نتائج برشلونة السلبية خلال الفترة الماضية لا تؤثر على وضعية الفريق حيث يحتل مراكزاً متقدمة ببطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "صحيح أنه ليس من الطبيعي أن تبتعد عن الفوز لأربع مباريات على التوالي ومع ذلك الموسم مازال طويلاً حيث يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في المستقبل".

ومنذ تعادل برشلونة المخيب أمام جيرونا لم يتذوق النادي الكتالوني طعم الانتصارات حيث سقط في فخ الهزيمة أمام ليغانيس قبل أن يتعادل أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو أيضاً وحقق فوزاً أوروبياً وحيداً أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبالعودة لبداية مسيرته مع الكرة فإن كوتينيو قد بدأ مسيرته بصفوف فريق الشباب بنادي فاسكو دي غاما البرازيلي وفي عام 2008 انتقل اللاعب لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل 4 مليون يورو فقط وخاض فترة اعارة بناديه البرازيلي حتى يتم 18 عاماً حاله حال العديد من اللاعبين البرازيليين.

وعقب انتهاء إعارته لنادي فاسكو دي جاما قام نادي إنتر ميلان بإعارة اللاعب مجدداً ولكن بالملاعب الأوروبية حيث خاض تجربة بالليغا عبر بوابة نادي إسبانيول الكتالوني ومن بعده عاد لصفوف النيراتزوري مجدداً.

وأكد ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي بأن كوتينيو هو مستقبل نادي إنتر ميلان حيث سجل ظهوره الأول بالمباريات بمباراة السوبر الأوروبي ضد أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين.

ومنذ هذه المباراة دخل كوتينيو منظومة التشكيلة الأساسية للفريق ووصفه الكثيرون بأنه واحداً من أبرز اللاعبين الموهوبين والواعدين ببطولة الكالتشيو الإيطالي.