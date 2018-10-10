فساد كرة القدم.. مداهمات أمنية في 7 دول

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نفذت السلطات الأمنية في سبع دول مداهمات، الأربعاء، في إطار تحقيق تقوده النيابة العامة البلجيكية في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات، يستهدف أبرز أندية كرة القدم في البلاد.

ونفذ 220 شرطيا 44 عملية تفتيش للمنازل في أنحاء بلجيكا، بالإضافة إلى فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص ومونتينيغرو وصربيا ومقدونيا، بحسب ما أشار الادعاء البلجيكي.

وذكر بيان الادعاء "حرم عدد كبير من الأشخاص من حريتهم واقتيدوا لاستجواب شامل" من دون تحديد هوياتهم.

وكان متحدث باسم النيابة العامة، أكد في وقت سابق، لوكالة فرانس برس، توقيف وكيل اللاعبين الشهير البلجيكي-الإيراني موجي بايات (44 عاما)، مؤكدا ما ذكرته وسائل إعلامية أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أوقف أيضا الكرواتي إيفان ليكو، مدرب نادي بروج، الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، على غرار مدير عام أندرلخت السابق، هرمان فان هولسبيك.

ويتعلق التحقيق باحتيال مرتبط بالعمولات على انتقالات اللاعبين والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي للدرجة الأولى، بحسب ما أشارت النيابة العامة "يغطي التحقيق القضائي الأنشطة التي تتم في إطار منظمة إجرامية، تبييض الأموال والفساد الخاص".

وتتم، في هذه الأيام، مداهمة مقرات "عدة أندية" في الدوري البلجيكي، وذكرت وسائل إعلام أسماء أندية بروج، أندرلخت وستاندار لياج.

واستهدفت مداهمات الشرطة أيضا منازل "مدراء الأندية، وكلاء اللاعبين، الحكام، محام سابق، مكتب محاسبة، مدرب، صحافيين وبعض المتواطئين المحتملين".

وانطلق التحقيق بإشراف النيابة العامة، المسؤولة عن ملاحقة الجريمة المنظمة، مطلع العام 2017، بعد تقرير من وحدة الاحتيال الرياضي في الشرطة الاتحادية كشف عن "مؤشرات على وجود معاملات مالية مشبوهة"، في دوري الدرجة الأولى.