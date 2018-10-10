"ثورة" ضد مورينيو يقودها 10 لاعبين

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أسماء 10 لاعبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي قالت إنهم يقودون ثورة على مدربهم، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال المصدر إن اللاعبين يريدون بشدة رحيل مورينيو عن الفريق، مضيفا "سيرحل 10 لاعبون عن الفريق في حال لم يغادر مورينيو".

وذكرت أن الأسماء العشرة التي تريد رحيل مورينيو عن النادي هي: فيل جونز وإريك بايلي وأشلي يونغ وأنتونيو فالنسيا ولوك شاو وأندير هيريرا وخوان ماتا وأنثوني مارسيال ودايفيد دي خيا وبول بوغبا".

وسبق لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن قالت، نقلا عن مصادر مقربة من النادي، إن المدرب البرتغالي يعيش آخر أيامه مع الشياطين الحمر، مضيفة أن المسألة وصلت بالنسبة للإدارة إلى طريق اللا عودة.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو وخلافاته مع اللاعبين والجماهير وإدارة النادي أصبحت كافية لمغادرته النادي.

وتلقى مانشستر ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، في أسوأ بداية له في بطولة إنجلترا منذ 29 عاما.

يشار إلى أن عقد المدرب البرتغالي مع الشياطين الحمر سينتهي حتى صيف 2020.