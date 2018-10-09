تعرف على كواليس رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد

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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن السبب الرئيسي وراء اتخاذ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قراره بالرحيل عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وفاجأ زيدان الجميع عندما قرر الاستقالة من منصبه مدربا لريال مدريد نهاية الموسم الماضي، بعد ان قاده الى لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

ونقلت الصحف الإسبانية تصريحات لوكيل أعمال المدرب الفرنسي آلان ميجليسيو أكد من خلالها، أن زيدان تم استنزافه عاطفياً، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأكد ميجليسيو بأن قرار رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بالاحتفاظ بخدمات الويلزي غاريث بيل والموافقة على طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل، أثار غضب المدرب الفرنسي ما دفعه للرحيل.

وبحسب ما نقلته الصحف الإسبانية عن ميجليسيو، فإن زيدان كان قد طلب من بيريز ضرورة الاستغناء عن خدمات غاريث بيل، وهو ما وافق عليه رئيس النادي قبل أن يتراجع عن هذا القرار بعد فشل النادي في ضم نجم كبير.

وربطت وسائل الإعلام حينها اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالانتقال إلى النادي الملكي، لكن المدرب الفرنسي رفض فكرة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لعدم قناعته بسلوكياته.

ولم يكن بيل يحظى بثقة المدرب الفرنسي الذي كان يرغب ببيعه خصوصا في ظل تعرضه الدائم للإصابات، بالإضافة الى عدم انضباطه من الناحية الخططية.

وكان بيل قد تألق في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول الإنكليزي وقاد الفريق الملكي للتتويج باللقب حيث سجل هدفين.

واستغل بيريز تألق غاريث بيل في المباراة النهائية في فرض قراره على زيدان حيث قلل من مخاوف اللاعب المستمرة بإمكانية رحيله، قبل يؤكد لزيدان أن رونالدو سوف يرحل وبيل سيبقى، الأمر الذي أثار غضب المدرب الفرنسي واتخاذ قرار الرحيل.

جدير بالذكر ان زيدان الذي ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي، كان قد استلم تدريب كاستيا الفريق الثاني في ريال مدريد عام 2014 قبل ان يستلم تدريب الفريق الأول في كانون الثاني/يناير عام 2016 خلفا لرافايل بينيتز، وقاده الى احراز لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات تواليا، لكنه فشل في نسخ هذا الانجاز محليا حيث تخلف فريقه الموسم الماضي بفارق 17 نقطة عن برشلونة البطل.