وكيل "زيدان" يحسم الجدل حوله توليه تدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ "مورينيو"

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حسم آلان ميجلاسيو، وكيل أعمال المدرب العالمي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، والحاصل على 3 كؤوس دوري أبطال أوروبا، الجدل الدائر حول اقتراب زيزو من تدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يقود الشياطين الحمر حاليا.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، قال ميجلاسيو: "لا أعتقد أنه سينتقل للعمل في إنجلترا، إنها مختلفة مع أسلوبه، لقد ناقشت معه الأمر وهو غير متحمس له، لقد اختار الابتعاد لمدة عام".

وكشفت تقارير إخبارية بريطانية عن إجراء مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، اتصالا شخصيا، بمدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد بات وشيكا، وأن زيدان خيار رئيسي أمام قلعة أولد ترافورد، فيما أشارت إلى أن المفاوضات بدأت فعليا معه.

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا أوضحت فيه أن زين الدين زيدان، بادر بالاتصال شخصيا بمورينيو، لتفسير تلك التقارير.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن زيدان سعى إلى تهدئة مخاوف مورينيو، الذي بات يخشى من رحيله عن قلعة الشياطين الحمر، عقب سلسلة النتائج السلبية التي مني بها مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم.

وقال زيدان لمورينيو في الاتصال الهاتفي، إنه لا ينوي أن يكون بديله في مانشستر يونايتد.

وتابع: "كل ما في الأمر أن وكيل أعمالي سألني إذا ما كنت مهتما بقيادة مانشستر يونايتد أم لا".

ومضى في اتصاله بمورينيو: "لكن لم أتلق أو يتواصل معي أي مسؤول من أولد ترافورد على الإطلاق".

يذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في موسمين ونصف وحقق مع الفريق الملكي إنجازات عديدة على رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

المصدر: سبوتنيك نيوز