living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو ينتفض ويوضح حقيقة تهمة الاغتصاب المتورط بها

4
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي كسر حاجز الصمت تجاه واقعة الاغتصاب التي تم اتهامه بها مؤخراً في إنجلترا منذ أن كان لاعباً بصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأوضح الأمر خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
وكانت العديد من الصحف العالمية قد أكدت بأن رونالدو قد اغتصب عارضة الأزياء الشهيرة كاثرين مايورغا باحدى فنادق لاس فيجاس لكنه عاد ليؤكد بأنه لم يقم بذلك وأن الاغتصاب جريمة تتعارض مع ما يؤمن به. 
 
وخلال تغريدته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال رونالدو: "أنكر وبشدة الاتهامات الموجهة ضدي الاغتصاب هو جريمة بغيضة وتتعارض مع كل شيء أؤمن به على المستوى الشخصي". 
 
وتابع: "حرصاَ مني على منع تداول اسمي في تلك الواقعة أرفض تماماً المشهد الإعلامي الذي قام الاشخاص بإنشائه ويتم الزج بي في الواقعة في النهاية هم يريدون الترويج لانفسهم على حسابي". 
 
 
وأتم: "سوف يسمح لي تفكيري الواعي أن أنتظر بهدوء نتائح أي تحقيقات تخص الواقعة". 
 
وكانت الصحف العالمية قد ذكرت في وقت سابق بأن اللاعب قد اعترف لممثليه القانونيين بأن العارضة مايورغا قالت له توقف أثناء دخولهما في علاقة حميمية وفقاً للوثائق الخاصة بالواقعة في المحكمة. 
 
وأشارت الصحف بأن رونالدو هاجمها في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس في يونيو عام 2009 ونفى تلك المزاعم وأكد بأن جميع الأخبار التي زجت به في تلك الواقعة مزيفة". 
 
لكن الأوراق القانونية تزعم بأن اللاعب أخبر فريق من المتخصصين في حماية السمعة الشخصية بأن الفتاة قالت لا لرونالدو أثناء العلاقة التي تمت بينهما. 
 
وقام الفريق بتقديم أسئلة ورقية مكتوبة لرونالدو حيث تم الاستفسار منه عما حدث بالفعل بينه وبين السيدة مايورغا التي اتهمته باغتصابها في عام 2009. 
كما ورد في استبيان أخر بأن رونالدو قد قام بالدخول في العلاقة مع مايورغا بمحض ارادتها وأكد أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أنها لم تكون موافقة على تلك العلاقة سواء قبلها أو بعدها. 
 
كما تزعم وثائق المحكمة التي رافعها محامو مايورغا لمحكمة مقاطعة كلارك في نيفادا أن لاعب كرة القدم استأجر فريق المصلحين من أجل اساءة سمعة العارضة الشهيرة. 
 
وأكدت مايورغا أن النجم البرتغالي وأفضل لاعب في العالم لخمس مرات قد قام باغتصابها في غرفة بفندق بمدينة لاس فيغاس قبل تسع سنوات في حين ينفي اللاعب جميع تلك المزاعم ووصفها بالأخبار المزيفة وأصر على أن العلاقة كانت بالتراضي. 
 
كما أفادت تقارير صحفية بأن رونالدو قد وافق على دفع مبلغ مالي مقداره 287.000 جنيهاً إسترليني لمايورغا من أجل أن تتوقف عن اتهامه وملاحقته جنائياً والتي من الممكن أن تكلفه السجن لمدى الحياة بجانب منعها من نشر الأمر بالعلن. 
 
ويحاول محامو مايورغا الأن قلب الطاولة على رونالدو ومحاولة قلب هذه التسوية التي قام بها رونالدو مع الفتاة قبل أن يتم تداول الحديث حول الامر خلال الفترة الحالية لأول مرة منذ فترة طويلة. 
 
وقدم المحامون وثائق للمحكمة تدل على أن كريستيانو رونالدو حاول سحب مايورغا الى غرفة النوم من أجل الدخول في علاقة حميمية معها في حين رفضت المدعية الأمر وحاولت مقاومة اللاعب وظلت تصرخ. 
 
وأضافت الوثائق أن رونالدو قام بفعلته بالقوة وسمح لها بمغادرة غرفة النوم وقام بالاعتذار لها حيث كان اللاعب يبلغ من العمر 24 عاماً وقتها وكان يقضي عطلة في لاس فيغاس مع شقيق زوجته وأبن عمه قبل أن يقوم بتلك الفعلة. 
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout