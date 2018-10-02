هل يعود النجم البرازيلي "كاكا" إلى إيطاليا من جديد؟

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اعتزل البرازيلي كاكا، أسطورة ميلان، كرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ولم يعد يلعب بصورة احترافية منذ ارتدائه قميص أورلاندو سيتي الأميركي، ومع ذلك قد يعود اللاعب وهو في الـ 36 من عمره إلى المستطيل الأخضر والوجهة على ما يبدو نحو إيطاليا.

وتشير تقارير صحافية إلى أن سيلفيو برلسكوني، المالك السابق لميلان، الذي قام مؤخرا بشراء فريق مونزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، يسعى لإقناع كاكا بالعودة للعب ليصبح نجم الفريق. وتكمن فكرة برلسكوني في ألا يلعب كاكا بشكل مستمر، ولكن يكون وجهة دعائية للفريق ليجذب لاعبين آخرين نحو صفوف مونزا.وبحسب موقع "كالتشوميركاتو" فإن برلسكوني نجح في إقناع كاكا، خاصة أنه كان من أحضره إلى ميلان في 2003 قادماً من ساو باولو ليلعب في صفوف "الروسونيري" ستة أعوام قبل أن ينتقل إلى فريق ريال مدريد ويعود إليه من 2013 وحتى 2014.

وأضاف الموقع أن كاكا وبرلسكوني تربطهما علاقة جيدة قد تدفع البرازيلي إلى التفكير جدياً في العرض، لا سيما أنه قد يشغل منصبا في الفريق على المدى القصير. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن برلسكوني حاول إقناع أنطونيو كاسانو، مهاجم منتخب إيطاليا وميلان وريال مدريد السابق، بالانضمام إلى مونزا رغم ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.