living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيدان يجتاز العقبة الأخيرة لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

29
SEPTEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدأ في تلقي دورس تعليمية للغة الإنجليزية تمهيدًا لخلافة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد.

وتوترت العلاقة بين مورينيو وإدارة وجماهير الشياطين الحمر ولا يبدو أنه سيبقى في منصبه بعد تدهور النتائج هذا الموسم.
وبحسب التقارير الصحفية البريطانية فإن زيدان الذي استقال من منصبه كمدرب لريال مدريد الصيف الماضي يضع نصب عينه خلافة مورينيو بعد رفضه عدة وظائف في أندية مختلفة.

كان زيدان قد نشر صورا له مع زوجته وهما يقضيان إجازة في العاصمة البريطانية لندن ما زاد من حدة التقارير المؤكدة رغبته وسعيه لخلافة مورينيو.

كان زيدان البالغ من العمر 46 قد خلف رافا بينيتز في تدريب ريال مدريد ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي والفوز بالدوري الإسباني وبالسوبر الأوروبي والسوبر المحلي.

ويُنظر إلى زيدان على أنه الرجل المناسب لتهدئة غرف الملابس في "أولد ترافورد" كما فعل تماما في مدريد حيث كانت الأوضاع متوترة مع بينيتيز ليتحول وجه الميرينغي من القتامة إلى أكثر إشراقا ويتمكن من الفوز بدوري الأبطال بعد 5 أشهر فقط من توليه المسؤولية.
تقول الصحف البريطانية إن إدارة يونايتد مستاءة من تصريحات مورينيو الساخرة من المدافعين فيل جونز وإريك بايلي بعد الهزيمة من ديربي كاونتي بركلات الترجيح والخروج من كأس إنجلترا.

وفشل جونز في التسجيل من ركلة الجزاء الثامنة ليونايتد ليتحدث مورينيو بعد المباراة قائلا: "كنت أعلم أننا سنكون في ورطة مع جونز واريك بايلي، حين وصلنا إلى الركلة الثامنة وأصبح عليهما التسديد عرفت أننا في ورطة ذلك الوقت".

تضاف تعليقات مورينيو الكارثية هذه إلى خلافه العلني مع لاعب الوسط بول بوغبا وتأكيده على سحب شارة القيادة منه، ثم ظهورهما يتحدثان بحدة في التدريبات يوم الأربعاء.
تربط الصحافة كل تلك الأحداث، وتشير إلى أن وود إدوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد يعرف أن زيدان هو العلاج المضاد لنهج مورينيو مع اللاعبين.

يبتعد يونايتد بـ8 نقاط كاملة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسيطر حالة من التشاؤم بين المشجعين مع الأداء السيئ أمام خصوم أقل قوة مثل ما حدث في مباراة ديربي كاونتي.

المصدر: arabia.eurosport

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout