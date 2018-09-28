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الرياضي اللبناني يفوز ويقترب من النصف النهائي لبطولة اندية اسيا بكرة السلة

28
SEPTEMBER
2018
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نجح النادي الرياضي في التفوق على لعنة الاصابات التي تطارده منذ فترة وطالت هذه المرة نجمه اسماعيل احمد وتمكن في غيابه من الفوز على مونو فامباير التايلاندي بعد وقت اضافي بنتيجة 1006-100 في ثاني مبارياته ببطولة آسيا لكرة السلة المقامة في تايلاند.


وعلى الرغم من البداية القوية والتقدم 10-0 الا ان الفريق التايلاندي تمكن من العودة بقوة متفوقاً في المتابعات خصوصاً الهجومية، وقلص الفارق الى 5 نقاط بنهاية الربع الاول وتابع تفوقه في الثاني بقيادة الاجنبيين مايك سيغليتيري وماركوس كاين ليخطف التقدم 48-46 بنهاية الشوط الاول.



وحسّن الفريق الاصفر دفاعاته في الربع الثالث ما منحه القدرة الهجومية بقيادة امير سعود ومارك ليونز وباسل بوجي فاستعاد المقدمة بنهاية الجزء 68-62 الفريق التايلاندي لم يستسلم وعاد بقوة في الربع الأخير، ونجح في التقدم 87-84 قبل 11 ثانية على النهاية فطلب مدرب الرياضي احمد الفران "تايم اوت" لينجح ماركوس كاين بأخذ المبادرة بثلاثية ناجحة عادلت الأرقام 87-87 ويذهب الفريقان الى الوقت الاضافي.



وهذه المرة نجح امير سعود ان يترجم تميزه في المباراة بقيادة بطل آسيا الى فوزه الاول في حملة دفاعه عن اللقب وحسم المباراة بنتيجة 1006-100 في مباراة هجومية بامتياز ترافقت مع دفاع يحتاج الى عمل كبير، وقد يكون الحل مع عودة اسماعيل احمد وجان عبد النور.



امير كان قريباً من تحقيق "تريبل دبل" مع 30 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة واضاف مارك ليونز 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة وباسل بوجي 25 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات حاسمة و2 "بلوك شوت" وحسين الخطيب 13 نقطة و5 متابعات.

ومن الفريق التايلاندي سجل مايكل سينغلتاري 30 نقطة مع 20 متابعة و4 تمريرات حاسمة واضاف ماركوس كين 25 نقطة و8 تمريرات حاسمة وتاراتان شانثاشون 21 نقطة و9 متابعات.

ويلعب الرياضي مباراته الثالثة في الدور الاول مع ميرالكو بولتس الفليبيني عند الرابعة والنصف من يوم السبت، مع الاشارة الى ان الفرق الأربعة للمجموعتين ستتأهل الى الدور النصف النهائي للبطولة.

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