لوبيتيجي يسير على خطى مورينيو وزيدان

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يبدو أن بداية ريال مدريد القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، تُبشر بنتائج جيدة مع مدرب "الميرنغي" الجديد لوبيتيجي، الذي تؤكد تقارير صحفية أنه بلغة الأرقام والإحصائيات يسير على خطى كل من جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان.

رغم مرور خمس جولات فقط على عودة عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد، إلا النتائج التي حققها فريق ريال مدريد تُشير إلى أن "الميرنغي" في الطريق الصحيح بقيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي، رغم رحيل رونالدو وزيدان عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع صحيفة "آس" أن "الأبيض الملكي"، حصد 13 نقطة في أول خمس مباريات من الدوري الإسباني، وأضاف الموقع الإسباني أن هذا الوضع شبيه بموسمي 2012-2011 و2017-2016 ، التي حقق فيها ريال مدريد الدوري.

وأفاد موقع "آس" أن، مدرب "الميرنغي" السابق جوزيه مورينيو، نال 13 نقطة مع الفريق في أول خمس مباريات، وأضاف أن المدرب البرتغالي استطاع الفوز بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم 2012 برصيد 100 نقطة كاملة.

وتابع نفس المصدر أن، زين الدين زيدان سار على نفس خطى مورينيو، حيث جمع المدرب الفرنسي 13 نقطة في أول خمس مباريات له مع "الأبيض الملكي"، وأردف أن ريال مدريد فاز بعدها بلقب "الليغا" نهاية سنة 2017 برصيد 93 نقطة.

وأكد موقع "آس" أن فوز ريال مدريد الصعب نهاية هذا الأسبوع على فريق إسبانيول 0-1، يُبين أن لوبيتيجي يسير على خطى جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان في التتويج بالدوري الإسباني نهاية الموسم الحالي.

وفي نفس السياق، قال مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي "نحن متحمسون للفوز بالدوري الإسباني لأنه مقياس للعمل اليومي، الذي نقوم به". غير أن موقع "آس" يُوضح أن "الميرنغي" يجد صعوبة في الفوز بالدوري الإسباني، ففي آخر 10 سنوات فاز الفريق بـ "الليغا" فقط في مرتين، بينما حقق مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات.