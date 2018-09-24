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مودريتش الأفضل في العالم.. وصلاح يظفر بـ"بوشكاش"

24
SEPTEMBER
2018
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توج الكرواتي لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصل المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد لأفضل هدف لعام 2018.
وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وصلاح، بعد موسم حافل حقق فيه العديد من الإنجازات.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.
واكتفى صلاح بلقب جائزة "بوشكاش"، عن الهدف الذي سجله لليفربول في مرمى إيفرتون، بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

وقدم صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي.
وأعلن الفيفا فوز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا.

وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.

وذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناء ماديا كبيرا وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.


واختار الفيفا فريق العام المكون من:

حارس المرمى:

دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي وإسبانيا).

المدافعون:

داني ألفيس (باريس سان جرمان الفرنسي والبرازيل)، رافايل فاران وسيرجيو راموس ومارسيلو (ريال مدريد وفرنسا وإسبانيا والبرازيل على الترتيب).

لاعبو الوسط:

مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا) ونغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي وفرنسا)، وإيدن هازارد (تشلسي وبلجيكا).

المهاجمون:

ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني والأرجنتين)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان وفرنسا)، ورونالدو (ريال مدريد/يوفنتوس الإيطالي والبرتغال).

وحصلت البرازيلية مارتا على جائزة الفيفا لأفضل لاعبة في العالم لعام 2018.

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