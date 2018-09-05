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حقيقة منع لاعب كرة السلة Micheal James Efevberha من الدخول لبنان !

5
SEPTEMBER
2018
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*حقيقة منع لاعب كرة السلة Micheal James Efevberha من الدخول لبنان !*
أو 
*لا علاقة لوكيل لاعبي كرة السلة  باسكال بيروتي بمنع اللاعب Micheal James Efevberha الدخول الى لبنان*
 
بوكالتنا عن وكيل لاعبي كرة السلة  الأستاذ باسكال بيروتي يهمنا توضيح ما يلي : 
 
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا عاريا عن الصحة مفاده أن لاعب كرة السلة الأميريكي النايجيري مايكل جايمس أفيفبرها قد منع من الدخول الى لبنان بسبب حظر دخول وضعه عليه (الموكل) وكيل الأعمال باسكال بيروتي لذلك يهمنا توضيح ما يلي :
 
١- لاعلاقة لا من قريب ولا من بعيد للموكل بمنع لاعب كرة السلة المذكور من الدخول الى لبنان.
 
٢- لا صفة أصلا للموكل بوضع حظر كهذا، وفِي حال تبين أن اللاعب قد منع حقا من دخول الأراضي البنانية ،فقد يكون ذلك عائدا لأسباب قانونية لها علاقة بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وبتدابير تخص الأمن العام اللبناني الذي نجل ونحترم. 
 
ويذكر هنا  أنه تردد على مسامعنا اليوم  أن سبب عدم دخوله قد يقوم لعدم إلتزامه هو والنادي الذي عمل لديه سابقا بشروط الإقامة وإجازة العمل  المعمول بها حسب القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. 
 
٣-ان اللاعب المذكور كان قد أعلم الموكل الأستاذ باسكال بيروتي بأنه آت الى لبنان بتاريخ ٥-٩-٢٠١٨ لإتمام التفاوض معه بموضوع عقد عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان الموكل ينتظر  اللاعب المذكور  في اليوم المذكور أعلاه لتناول الغذاء معه في أحد المطاعم البيروتية حيث تفاجأ الموكل بعدم مجيئه.
 
٤- ستتم مقاضاة اللاعب المذكور وكل من يتعرض للموكل بسسب إفتراءات اللاعب أعلاه وتناقل ونشر إفتراءاته  وإضراره بمصلحة وكيل الأعمال  أي الموكل باسكال بيروتي بالإضافة الى إلزام  اللاعب المفتري Micheal  James. Efevberha بدفع مبلغ لا يقل عن مليون دولار  أمريكي بمثابة عطل وضرر.
 
٥- عملا بالقوانين المرعية الإجراء وعملا بحق الرد نطلب نشر هذا البيان التوضيحي محتفظين بحقنا بمقاضاة  كل من إرتكب التشهير بالموكل  وبنشر الأخبار العارية عن الصحة دون التأكد من صحتها وكل من إشترك وشارك وحرض وتسبب بالضرر الفادح بمصالح الموكل المالية والمعنوية.
 
بالوكالة المحامي عماد مارسيل جعارة
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