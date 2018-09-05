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زيدان يرد.. هل طلب من مارسيلو إيقاف صلاح في نهائي أوروبا؟

5
SEPTEMBER
2018
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كشف زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، عن كواليس إيقاف خطورة لاعبي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أسطورة كرة القدم الفرنسية أجرى حوار على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا" ووجه له سؤالاً :"هل أعطيت تعليمات خاصة لمارسيلو وباقي لاعبي الدفاع تعليمات خاصة لإيقاف ثلاثي هجوم ليفربول وتحديدًا محمد صلاح؟".

ليرد :"لا على الإطلاق طريقة لعبنا كانت واحدة دائمًا بصرف النظر عن المنافس، أخبرنا اللاعبين عن الصفات الفردية للاعبي الخصم، ليكونوا على علم بالأشياء التي يفعلها هؤلاء اللاعبين".

وأضاف :"أردت لاعبي فريقي أن يركزوا على طريقة لعبنا في المقام الأول، لم أرغب في أفضل من هذا الأمر".

صلاح كان قد أصيب في المباراة النهائية بعد تدخل عنيف تعرض له على يد سيرجو راموس مدافع ريال مدريد ليغادر على إثرها الملعب متأثرًا بالإصابة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد احتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بالفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية "كييف"

المصدر: أخبارك

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