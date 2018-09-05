بالتفاصيل.. راتب رونالدو "الهائل" مقارنة بنجوم "الكالتشيو"

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كشفت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائمة رواتب نجوم الدوري الإيطالي "سيريا آ"، وتصدرها نجم يوفنتوس الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق شاسع عن البقية.

وسيتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في إيطاليا.

ويأتي المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في المركز الثاني، براتب يبلغ 9.5 مليون يورو سنويا، وهو الذي انتقل مؤخرا لصفوف أي سي ميلان، قادما من يوفنتوس.

وأوضحت القائمة، أن رونالدو سيتقاضى راتبا يصل لثلاثة أضعاف أقرب "ملاحقيه" هيغواين، وأكثر من مجموع رواتب اللاعبين الأربعة الذين يأتون بعده في القائمة.

وجاء الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بالمركز الثالث، براتب 7 ملايين سنويا، ثم زميليه في الفريق، البوسني ميراليم بيانيتش براتب 6.5 مليون يورو سنويا، والبرازيلي دوغلاس كوستا براتب 6 ملايين يورو سنويا.

ولم ينجح رونالدو بالتسجيل حتى الآن مع "السيدة العجوز" في منافسات الدوري الإيطالي، مما أثار قلق جماهير الفريق، التي تنتظر من الهداف البرتغالي الكثير هذا الموسم.